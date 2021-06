Sabrina Rojas demostró que la separación con Luciano Castro no impidió la unión familiar y que, a pesar de cualquier diferencia, los momentos juntos no se modifican.

Durante el domingo, Día del Padre, el actor deleitó a la familia con un asado y la modelo compartió en sus redes sociales imágenes de la jornada donde también participaron su mamá y su ex suegra.

El curioso mensaje de Sabrina Rojas en el Día del Padre junto a Luciano Castro.

Las mujeres también fueron las protagonistas de su publicaciones y Sabrina Rojas sorprendió con un post sobre ellas. "La ex suegra y la mami", expresó la rubia.

Luego, Sabrina mostró a Luciano Castro en plena acción y dedicó un mensaje para él. "Feliz día al papi más chulo".

Luciano Castro tiene nuevo amor tras su ruptura con Sabrina Rojas

La buena onda entre Sabrina Rojas y Luciano Castro se mantiene a pesar de que algunas versiones dan por hecho que el actor tiene nuevo amor.

Semanas atrás, Ángel de Brito confirmó que el morocho fue visto con una misteriosa mujer. "El que esta acompañado después de separarse de su mujer. Pero ya está rehaciendo su vida. Luciano Castro", dio a conocer el periodista en LAM.

"Fue visto el fin de semana en un baño cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo. No es conocida", continuó Ángel con los detalles.