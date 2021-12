El dato que reveló Alejandro Fantino sobre su entrevista con la China Suárez

La China Suárez se sentó el lunes 29 de noviembre con Alejandro Fantino para hablar de todo sin tapujos, o al menos así lo creía el espectador…

El periodista reveló un dato que da cuenta de que todavía queda mucho más por decir o conocer alrededor de los escándalos en los que la actriz se vio envuelta. “Yo tuve un off con ella. Yo me entrevisté con la China y dos o tres personas más de su equipo para hablar sobre la nota, cómo íbamos a estar vestidos y demás”, dijo en un móvil para “A la Tarde” (América TV).

Fantino, además, reveló que en un momento se quedó solo con la actriz charlando de la vida. “En un momento dado me quedé tomando un cafecito con ella, diez minutos. Yo el off no lo rompería ni ante un juez federal. Pero por ese off después yo no me permití preguntar ciertas cosas, porque ella en off se abrió conmigo y me contó un montón de cosas que quedan ella y yo”, agregó.

Alejandro Fantino reveló que mantuvo una charla en off con la China que lo ayudó a conocerla mejor y a rumbear la entrevista.

Sobre si se ubica en algún lado del escándalo, inclinándose por Wanda Nara o la China, el periodista reveló que después de la charla cambio su percepción de la actriz.

“La respeto mucho más. Yo no quiero entrar en ese reduccionismo de ‘Team China o Wanda’, pero a partir de la nota la respeto a Eugenia. Me parece una piba muy bien plantada en la vida, una mujer que se dedica a sus chicos y una laburante”, concluyó.

La China Suárez, con Alejandro Fantino: "Es el precio de vivir con la libertad que vivo"

Por primera vez desde que estalló el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, la actriz de 29 años tuvo su mano a mano con el conductor para el ciclo de entrevistas "En primera persona".

La China Suárez habló como nunca de su familia y de los mandatos de su clan así como también cuál es la relación que mantiene con sus ex en la actualidad. "Mis padres eran como una novela de Polka, mi padre de clase trabajadora mi madre más acomodada", dijo sobre su infancia.

Luego, la artista también se refirió a los mandatos familiares. "Yo no quería casarme y tener hijos, yo quería bebés. Nunca tuve esa cosa de hay que estar juntos por los hijos, no recibí eso de mis padres. El regalo más grande que me dieron mis padres fue haberse separado", disparó.