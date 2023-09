Mauricio Guirao reveló recientemente que ha sido diagnosticado con un cáncer incurable que se ha extendido a varias partes de su cuerpo. En un emotivo mensaje compartido en sus historias de Instagram, el exparticipante de Gran Hermano expresó su determinación para luchar contra la dura enfermedad.

"Hoy pasaron los médicos. Le adelanto que la biopsia dio mal. El cáncer que tengo no es curable, es agresivo, se desparramó por varios lugares. Cuando tenga bien el resultado de la biopsia, que va a estar en estos días y diga bien que cáncer es, voy a empezar con la quimio para intentar frenarlo", expresó Mauricio.

Mauricio Guirao en Instagram

"Estoy roto en pedazos, estoy shockeado, pero todavía hay un Dios que lo puede todo, y nunca voy a perder la fe. Creo en los milagros. Prometí y prometo no bajar los brazos. Le voy a dar pelea hasta el final. Sé que hay mucha gente pidiendo por mi salud y no lo dejen de hacer. Se los pido" , dijo. A pesar de la devastadora noticia, Mauricio Guirao no perdió la esperanza y le pidió a sus seguidores que recen por el.

La carta abierta de la madre de Mauricio Guirao, exparticipante de Gran Hermano

Patricia Ojeda, la madre de Mauricio, compartió una conmovedora publicación en su cuenta de Facebook, donde describió la difícil situación que están enfrentando como familia. Patricia expresó su confianza en que el exconcursante de Gran Hermano superará esta enfermedad. "Hoy la ciencia avanzó mucho y con las fuerzas que le pone mi hijo y yo acompañándolo en todo momento, va a curarse con la ayuda de Dios, los médicos y la fe que tenemos. No sabemos cuánto tiempo va a ser, pero la va a vencer", escribió Patricia.

Patricia Ojeda en Facebook

La madre de Mauricio también agradeció a todos aquellos que están rezando por la recuperación de su hijo y pidió que continúen haciéndolo. "Quiero agradecer a todos los que están pidiendo por la recuperación de mi hijo Mauricio y les pido que no dejen de rezar, para que esto sea una piedra más en el camino. Mis hijos son mi vida, lo único que tengo", concluyó en su carta.

P.C