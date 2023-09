La muerte de Silvina Luna movilizó a todo el mundo artístico y a todo el país, las personas seguían de cerca todas las noticias sobre la salud de la modelo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor cuando se conoció la noticia del fallecimiento.

El compañero de la modelo dentro de Gran Hermano, Pablo Heredia, también se expresó en Instagram con una sentida carta de despedida a la actriz. "Querida amiga, hoy es la despedida", comenzó su relato el que fue el gran amor de Silvina dentro de la casa más famosa del país.

La triste carta de despedida de Pablo Heredia a Silvina Luna

"Los sucesos de la vida hicieron que el número 43 sea el de tu partida. Ya no importa la impotencia que siento, sino la comprensión, algo que dejaste muy marcado en mí siempre. Nunca olvidaré algo que me dijiste sobre responsabilizarse, más que culpar", dijo el ex Gran Hermano en un posteo con una foto junto a la modelo en la casa.

"Viví momentos importantes al lado tuyo y hasta un romance muy sano, lleno de risas y sobre todo de mucho aprendizaje. Me quedo con todo lo que me dejaste y dejarás a lo largo del tiempo. Sé que serás motivo de inspiración y cambios en esta sociedad podrida de superficialidades y valores erróneo", siguió Pablo.

"Gracias por haberme dado un ratito de vos. Gracias por compartir y gracias por enseñarme que un gesto y una acción valen más que mil palabras, Hasta siempre, CHIVI", finalizó Pablo Heredia en la carta que rápidamente se hizo viral.

AF.