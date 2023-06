Fran Mariano se encuentra atravesando un delicado momento de salud, luego de denunciar a Anibal Lotocki. En las últimas, el joven que se encuentra internado en el Hospital de San Miguel, hizo un pedido desesperado en sus redes sociales.

“Te necesito mucho mi Pedrito, con vos sería mucho más fácil. Sigan pidiendo por mi por favor, estas horas son cruciales”, comenzó escribiendo el ex Cuestión de Peso, acompañado de una foto de su perrito.

El pedido de Fran Mariano

“Por suerte después de diez días pude ir al baño solo. Qué Dios y mi Virgen de Guadalupe no me dejen”, finalizó Fran Mariano en sus historias de Instagram.

Caption

En la historia siguiente, publicó una foto de su infancia y escribió: “Está bien tener miedo. Tengo la salud de un nene de este momento por no haber cuidado de mi cuerpo y haberme metido en manos asesinas. Les pido a todos mucha fuerza por mí, quienes me hicieron esto la van a pagar”.

Uno de los peores momento de Fran Mariano

El viernes, Fran Mariano puso a sus seguidores de Instagram en alerta al dejar una dura publicación respecto a que tuvieron que internarlo de urgencia. ‘’Tengo miedo, de un día para el otro se me hizo una úlcera en el pie y en 7 días se me puso todo’’, comenzó escribiendo el joven.

Historia de Fran Mariano

Luego, manifestó: ‘’Escuché a los médicos que me tienen que amputar el pie. Me muero de miedo les juro. No entiendo cómo me puede pasar esto”. Luego, agregó: ‘’No sé si fueron las cirugías o que estaba muy anémico, pero el cuerpo no aguantó y se infectó”.

Fran Mariano

Antes de finalizar, Fran Mariano escribió: “Hace nueve días que no me puedo parar y está todo cada vez peor. No entiendo. Desde ayer que llegué no me dieron un solo antibiótico y ya me quieren amputar. No hay manera, me gustaría que se ocupen un poco de mí”, cerrando así su descargo.

J.M