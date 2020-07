El enojo de Isabella Icardi con su madre, Wanda Nara

Instalada en París junto a su familia, Wanda Nara comparte cada momento con sus hijos y ayer publicó en Instagram una historia tan tierna como desopilante.

Mientras sus hijas estrenaban bicicleta con rueditas en la calle, acompañadas por ella, Isabella, la menor del clan, le decía a Francesca, su hermana, que también estaba a bordo de su rodado, con las manos en la cintura, haciendo alarde de su habilidad, que tenga cuidado y que se agarre fuerte. "Tenete, tenete muy fuerte, fuerte, muy" le decía cuidando a su hermana. Luego de un rato de andar, fueron a tomar algo para después retornar a la casa, también en bicicleta.

Durante el regreso, Isabella que con sólo 3 años demostró que sí se hace escuchar, se cayó tres veces y manifestó su enojo. Se bajó de la bicicleta y con cara de "ofuscada" escuchaba lo que le decía su mamá: "Resolvé vos Isabella el problema" a lo que la niña enojadísima le contestó: "No, vos que compraste esta bici". El diálogo, por demás desopilante, en el que Wanda la hacía hablar y la niña subía de temperatura, continuó con las manifestaciones de la pequeña.

"Para mi el problema no es la bicicleta" retrucó Nara y la niña contestó rápida "Si", enfática. La mediática no podía contener la risa ante la situación y al ver a la niña cómo se enfadaba en una conversación por demás disparatada, continuó indagando: "Para mi el problema es Isabella", dijo y entonces Isabella estalló: "Nada que bien, que me diste esta bici" .

Por último la esposa de Mauro Icardi le dijo a la niña: "Y que tiene la bici, si es hermosa" y respondió más enojada aún: "No, no es hermosa. Andate, nadie me ayuda".

Para finalizar Wanda dijo "Nunca vi a un bebe tan sacado. MIrá lo bien que llegaste a casa."