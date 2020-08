El día que Mario Testino traicionó a Lady Di

View this post on Instagram

I'M HONOURED TO DOCUMENT THEIR ROYAL HIGHNESSES THE PRINCE OF WALES AND THE DUCHESS OF CORNWALL ON THIS VERY IMPORTANT DATE. I FIRST PHOTOGRAPHED THE DUCHESS AFTER HER WEDDING TO THE PRINCE ON A COMMISSION FROM BRITISH VOGUE IN 2006, AND DISCOVERED A KIND AND BEAUTIFUL PERSON WITH A WONDERFUL SENSE OF HUMOUR. DOING THIS LATEST ASSIGNMENT TO CELEBRATE HER ROYAL HIGHNESS' 70TH BIRTHDAY IS A TRUE HONOUR. HAPPY BIRTHDAY! ES UN HONOR DOCUMENTAR A SUS ALTEZAS REALES EL PRIÍNCIPE DE GALES Y LA DUQUESA DE CORNWALL EN ESTA FECHA TAN IMPORTANTE. FOTOGRAFIÉ A LA DUQUESA POR PRIMERA VEZ LUEGO DE SU BODA AL PRIÍNCIPE EN UNA COMISIÓN DE VOGUE EN EL 2016, DESCUBRIÍ A UNA PERSONA AMABLE Y HERMOSA CON UN SENTIDO DEL HUMOR MARAVILLOSO. HACIENDO ESTA ÚLTIMA ASIGNACIÓN PARA CELEBRAR LOS 70 AÑOS DE SU ALTEZA REAL ES UN VERDADERO HONOR. FELIZ CUMPLEAÑOS! @ClarenceHouse #MarioTestino