El drama de Damián Rojo con uno de sus hijos

En medio de una cuarentena obligatoria, Damián Rojo contó en Intrusos su experiencia personal que involucra a su hijo Mauricio, quien es insulina dependiente.

“Aprendemos todos los días y hay cosas para las cuales no tenemos respuestas. Hoy me pasó algo muy puntual con un policía que me paró en el control y entre los dos no encontrábamos la respuesta a cómo resolver el conflicto. Quedamos en que depende de la buena voluntad del policía que me pare”, comenzó el relato.

Notablemente angustiado, el periodista se refirió a su hijo, quien tiene diabetes tipo 1 desde los diez años y vive con su exmujer: "Tengo un hijo insulinodependiente, le tengo que llevar la medicación y él está en Bernal. Pasa que el permiso que tengo para salir a la calle es desde donde estoy parando en zona norte hasta el canal. Entonces, le pregunté al policía qué pasaba cuando iba a Bernal para llevarle la medicación. Ahí, me dijo que muestre los remedios, pero mi duda era una vez que dejé la medicación”.

Al final, Damián planteó el dilema sobre lo que pueda llegar a pasar si lo detienen circulando por la calle por áreas no permitidas, y finalizó: “El medicamento se lo voy a llevar igual”.