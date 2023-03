El drama de Marta Fort: La hackearon y trataron de estafar gente a través de su cuenta

Marta Fort es una celebridad de las redes sociales. Su Instagram tiene casi un millón de seguidores, donde comparte su día a día y sus lujosas vacaciones a destinos paradisíacos. Es por ello que unos delincuentes buscaron acceder a su cuenta y contactos, para lograr obtener los datos de sus amigos y poder estafarlos, pidiéndoles contraseñas y otras informaciones.

Los mensajes que sus conocidos comenzaron a recibir resultaron un tanto extraños, por lo que se comunicaron con ella por WhatsApp y fue allí cuando se dio cuenta lo que estaba pasando. La influencer logró recuperar su cuenta y, a través de la misma, compartió su experiencia para advertir a sus seguidores.

Marta Fort,

“Ya recuperé la cuenta”, fue lo primero que anunció, aliviada de tenerla en su poder nuevamente. Luego, siguió: “Gracias a todos los que difundieron por seguridad, ya que les estaban escribiendo a todos mis conocidos sus datos para hackearles la cuenta también. A continuación, muestro lo que me pasó”.

Caption

“Me escribió una amiga por Instagram que había perdido el teléfono y que necesitaba mi iCloud y mi contraseña para rastrearlo y yo confié y le pasé todos mis datos”, confesó Marta, revelando que los delincuentes le hicieron algo similar a una conocida suya e intentaron seguir con el mismo método, obteniendo el acceso a todas sus contraseñas guardadas en la nube.

Caption

La hermana de Felipe Fort continuó: “Seguido a eso, entro a mis chats filtrados de mis seguidores y me escribe esta chica diciéndome que tenga cuidado con la cuenta de mi amiga porque a ella le hizo lo mismo y le intentó hackear la cuenta”.

“Se lo mandé a mi amiga porque realmente pensaba que era ella hasta que se me dijo que a ella la hackearon y para cuando me doy cuenta ya me habían cerrado la cuenta”, explicó, agregando: “En ese tiempo, le escribieron a todos mis contactos preguntándoles por información para hacerles lo mismo. Ya difundí lo ocurrido a algunos de mis contactos, pero lo digo por acá para que ustedes sepan y que no les pase lo mismo”.

Marta Fort.

Por suerte, Marta Fort pudo solucionar este problema con su cuenta de Instagram y la situación no pasó a mayores. Sin embargo, eso no quita que haya pasado un terrible momento, más aún teniendo todas sus contraseñas al alcance de los hackers.

