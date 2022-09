Santiago Giorgini y su mujer, Juliana León, vivieron uno de los peores momentos de su vida.

Días atrás, la influencer publicó en sus redes lo sucedido y el chef lo replicó en las suyas.

"Ayer a la tardecita se incendió nuestro lavadero. El motor del secarropas se quemó, empezó a prenderse fuego y siguió propagándose. Nosotros dormíamos la siesta. Las chicas -por suerte- no estaban", comenzaba el relato.





Luego, la mujer de Santiago Giorgini señaló: "Los vecinos gritaban y no escuchábamos nada. Santi -de pronto- se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada. Él empezó a apagarlo con el matafuegos. Tita (nuestra perrita) no aparecía y yo no pensaba irme sin ella. Por suerte la encontré y estaba bien. Una pesadilla de esas de las que una se levanta empapada en sudor".

Seguido a esto, Juliana León contó que el jefe de bomberos les dijo que habían tenido muchísima suerte y que había sido una suerte de milagro. "Yo creo que mis suegros y mi papá tuvieron mucho que ver…Tenemos tres Ángeles de la guarda. Lo sé", agregó.

El drama del chef Santiago Giorgini: se incendió su casa mientras dormía.



Después, la influencer escribió: "La vida es un regalo precioso. Gracias, Universo, por dejarnos seguir acá. Y agradeció a sus vecinos, a quienes los ayudaron, a los bomberos, a la policía y al SAME.



Por último, indicó: "Nos esperan semanas complicadas. La casa quedó inhabitada por el hollín. Seguimos muy movilizados, conmovidos y agradecidos."

Por su parte, Santiago Giorgini aclaró en sus Historias de Instagram: "No, no fue un cortocircuito. Fue el motor que se quemó y se empezó a prender fuego. Era un secarropas. Podría haber sido cualquier otro artefacto".

Además, el chef dejó en claro que no iba a pasar la marca del secarropas "porque no es un dato relevante y no le parece bien difamar".