El emotivo mensaje de Isabel Macedo a Urtubey por el fin de su mandato en Salta

Si no te conociera... me encantaría que alguien me dijera que existe alguien como vos. Que no se caga en todo, que no se caga en nadie... que tiene valores. Que ama su país con toda su alma. Que siempre elige pensar bien de los demás. Que no se ofende, porque no se toma las cosas en forma personal. Que realmente quiere que al otro le vaya bien. Que incluso quiere que sean mejores que el, para que a todos nos vaya mejor...Sos único @urtubeyjm te amo con toda mi alma. Ojalá hubiera más gente como vos