El emotivo video de Sofía Sarkany en donde reflexiona sobre la vida y el arte

La muerte de Sofía Sarkany causó gran conmoción en el mundo de la moda y el espectáculo. La diseñadora de 31 años e hija de Ricky Sarkany perdió la vida este lunes luego de batallar contra el cáncer. En medio del dolor, sus familiares compartieron tiernos recuerdos de la artista y recientemente un video en donde podemos escuchar de primera mano la concepción del mundo y del arte que tenía la joven.

"El arte es una actitud y esa actitud cura. Mi consejo es que no importa lo que hagan mientras pongan su corazón, mente y alma en eso. Esta frase de (Nelson) Mandela, que a mí me encanta, dice: 'No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir'", dice Sofía en el clip en donde se pueden ver tiernas imágenes junto a sus seres queridos.

"Creo que de eso se trata, de reinventarnos, de reilusionarnos, de seguir siempre capacitándonos, creando y conociendo, porque de ahí es de donde viene la verdadera gratificación y se genera la verdadera energía vital. Creo que nuestro mayor compromiso con la vida es hacer de ella nuestra mayor obra de arte", finaliza.

Sofía murió luego de batallar contra un cáncer de útero, en Miami. Su partida dejó se produjo luego de que cinco días atrás llegara Félix, el niño que la diseñadora tuvo a través de la subrogación de vientre con su esposo Tomás Allende.

La desgarradora carta de despedida de Josefina Sarkany, la hermana menor de Sofía

Luego de convertirse en madre una semana atrás, tristemente falleció tras luchar contra el cáncer, Sofía Sarkany, diseñadora al igual que su padre, Ricky Sarkany. Devastada por la muerte de su hermana, Josefina, la más chica, le dedicó una desgarradora carta de despedida llena de amor y de fotos que decidió compartir en un posteo desde su cuenta de Instagram.

"Te voy a extrañar tanto, tanto, tanto. Toda la vida. Gracias por esta hermosa vida compartida. Fuiste, sos y serás mi hermana y mejor amiga. Y ahora, como me dijiste, ambas guardianas de nuestros bebés", le dedicó Josefina a Sofi, quien falleció a los 31 años después de haber peleado tres años un cáncer de útero y de haberse convertido en mamá por subrogación de vientre.