Mery del Cerro, Gimena Accardi y Paula Cháves hace años que son mejores amigas. A ese grupo también pertenece Zaira Nara. Y, antes, formaba parte la China Suárez. Con el tiempo, la ex de Benjamín Vicuña quedó afuera.

Primero, la China Suárez se distanció de Gimena Accardi y Nico Vázquez, tras la muerte del hermano del actor. Aparentemente, la pareja no se sintió apoyada por la ahora también cantante. Luego llegó el Wandagate y la China Suárez quedó fuera del grupo completamente. Suena lógico porque una de las integrantes es la hermana de Wanda Nara.

Lo cierto es que este sábado que pasó, Mery del Cerro invitó a Gimena Accardi y a Paula Cháves a comer asado a su casa. El encargado de cocinar fue su marido, Meme Bouquet y, por supuesto, también asistieron Nico Vázquez y Pedro Alfonso. Las tres parejas y sus hijos a juzgar por las imágenes que publicaron, la pasaron genial.

"La Vida Con Amigos, Posta, que es Mejor…", escribió Paula Cháves en sus redes junto a una foto del encuentro. "Siempre es hermoso encontrarnos. Gracias Mery del Cerro y Meme Bouquet por recibirnos con tanto amor. Los quiero!", señaló Nico Vázquez. "Mágica tarde", Meme Bouquet y "Tan lindo todo", Mery del Cerro. Gimena Accardi dejó unos corazones.

Sin embargo, los fans de la China Suárez no olvidan que su ídola formó parte de ese grupo y dejó saber su enojo en el posteo de Paula Cháves. "Falto la china", "Inviten a la china a ustedes no les hizo nada , quien este libre de pecado que arroje la primera piedra" y "acaso los amigos no deben estar en las buenas y en las malas ?? En vez de ayudar a su amiga China que claramente algún problemita tendrá", fueron algunos de los comentarios.

El encuentro de Mery del Cerro, Gimena Accardi y Paula Cháves que enojó a los fans de la China Suárez.

Gimena Accardi contó cómo está hoy su relación con la China Suárez

Gimena Accardi y la China Suárez fueron muy amigas en el pasado. Sin embargo, el tiempo pasó y lo que parecía ser una amistad indestructible, finalmente se quebró y desapareció casi por completo.

Días atrás, Gimena Accardi concurrió a LAM y, entre otras cosas, fue consultada justamente por esa relación que tuvo con la China Suárez. Ángel de Brito le preguntó cómo estaban las cosas hoy con la ex pareja de Benjamín Vicuña y Gimena Accardi le respondió: "Sí. Digamos, no reconstruimos el vínculo que teníamos. Éramos hermanas literal pero está todo bien. Tenemos una buena relación. Cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos".

Cuando Yanina Latorre remarcó el "cordial" que había dicho Gimena Accardi, la actriz le aseguró: "es una persona que yo quiero y le deseo lo mejor".

Luego, Ana Rosenfeld le preguntó a la mujer de Nico Vázquez si la China Suárez escucha consejos. La respuesta de Gimena Accardi fue: "Cuando éramos amigas sí me escuchaba. Para mí lo que le pasa a la China es que se pone nerviosa cuando da notas".

Por último, Andrea Taboada le consultó a Gimena Accardi si le gustaría recomponer la amistad con la China Suárez y la actriz fue directa: "No sé ahora. Nunca digas nunca pero... Yo creo que es como cuando te separas de un novio, que está todo bien pero ya está. Yo la quiero y no me gusta que le den tanto. Entiendo pero sufro".