El enojo de Nicole Neumann con Manu Urcera: "Sos ineficiente"

Nicole Neumann acompañó a Manu Urcera a Termas de Río Hondo, donde el pioloto tenía compromisos laborales. Sin embargo, no todo es color de rosas en la convivencia que mantiene la modelo con su actual pareja.

Minutos antes de dormir, Manu Urcera grabó el momento justo en el que amablemente le preguntó a Nicole Neumann si le podía preparar un café y llevárselo a la cama, pero la respuesta de la modelo lo aniquiló, con una sola mirada le dijo todo.

Nicole Neumann y Manu Urcera.

"Creo que no le gustó que le pida el café a la cama", escribió el piloto en las historias de su cuenta personal de Instagram donde publicó el video donde quedó registrada la reacción de Nicole quien después tuvo su derecho a réplica para aclarar la situación.

La modelo expresó: "Me hacés quedar como que no te quiero traer un cafecito". Pero su pareja la interrumpió y exclamó que él no la hizo quedar así, que se vio en el video su reacción. Aunque Nicole insistió en que ella le advirtió a él que necesitaba descansar.

Manu Urcera trató de "ineficiente" a Nicole Neumann

La modelo insisitió en explicar que estaba levantada desde las 7:30 de la mañana y que necesitaba descansar. Aclaró que hizo "Tres viajes (de la habitación a la cocina) para la comida y un cuarto viaje para el postre y cuando me voy a meter a la camita me salís con el cafecito".

Manu Urcera le respondió: "Tres viajes porque sos ineficiente gordi, somos dos. Son dos platos y en el mismo viaje que fuiste podrías haber traído el postre". "Bueno no sé, hice cuatro viajes y cuando ya me voy a meter a la cama me saliste con el cafecito", contestó Nicole. El piloto le preguntó cómo fue su cara y la modelo respondió sin culpa: "De culo".