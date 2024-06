Días atrás, Sabrina Cortez, ex participante de Gran Hermano, confirmó el fin de su relación con Alan Simone después de descubrir que él la había engañado con otras chicas. A pesar de que su romance había sido oficializado recientemente, las infidelidades de Alan llevaron a Sabrina a tomar la difícil decisión de poner fin a la relación.

En un emotivo relato durante un programa de streaming de Telefe, Sabrina compartió los detalles de las heridas y desilusiones que marcaron su relación con Alan. Entre lágrimas, explicó cómo las infidelidades y el coqueteo de Alan con otras chicas desencadenaron una crisis insalvable en su romance.

Alan Simone y Sabrina Cortéz.

El Comentario Controversial de Santiago del Moro

Sin embargo, la polémica se reavivó cuando Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano, hizo un comentario que Sabrina consideró inapropiado. Durante la gala de eliminación del martes 18 de junio, del Moro minimizó las infidelidades de Alan, diciendo: “Dos mensajes bolud... no vale un amor y un proyecto. Borrón y cuenta nueva, dejate de jod...”.

Continuó diciendo: “Sigan adelante, si hay amor todo se habla, con respeto. Si estuviste mal se le pide perdón y se respeta a la dama”. Estas palabras provocaron una fuerte reacción de Sabrina, quien días después en el programa Te Pido Mildis respondió con firmeza.

La Respuesta de Sabrina

“Lo vuelvo a repetir, no fueron solo dos mensajitos, fueron un montón de situaciones más”, aclaró Sabrina. Expresó que, independientemente de la cantidad de mensajes, ella es la única que puede decidir sobre su vida y lo que la hace sentir bien. “Yo elijo lo que quiero para mi vida, lo que me hace bien”, afirmó.

Con la voz quebrada, Sabrina compartió cómo se sintió afectada por el comentario de del Moro y cómo aún lucha con sus emociones. “Me puse mal, me tuve que agarrar la cara para no llorar y la verdad es que hoy sigo igual, no sigo bien”, confesó. Añadió que, aunque apoya a Alan y quiere que le vaya bien en su carrera musical, no está dispuesta a ignorar sus propios sentimientos y necesidades por los comentarios ajenos.

Sabrina Cortez y Alan Simone.

“Quiero que le vaya bien, que haga su música, siempre lo apoyé, lo quiero un montón. Por favor, a la gente que no sabe lo que pasó, dejen de decirme que le dé una oportunidad por solo dos mensajitos”, concluyó Sabrina, dejando claro que su decisión está basada en una serie de eventos y no en un par de mensajes aislados.

Esta situación resalta la importancia de respetar las decisiones personales y la profundidad de las emociones involucradas en una relación, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como la infidelidad y la confianza.