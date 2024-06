Sabrina Cortez y Alan Simone protagonizaron un tenso y emotivo momento en la reciente gala de Gran Hermano, donde se encontraban presentes para la eliminación de Furia. El conductor del programa, Santiago del Moro, aprovechó la ocasión para abordar la actualidad de la relación entre ambos, marcada por un escándalo y su reciente separación.

Alan Simone y Sabrina Cortez.

Santiago del Moro, con su característico estilo directo, se dirigió a Sabrina Cortez, quien se mostró visiblemente afectada. “¿Cómo andás Sabri? ¿Cómo estamos? Yo te quiero decir simplemente una cosa. Sabri, dos mensajes bol… no valen un aparejo, un amor y un proyecto", comentó Del Moro, intentando minimizar la situación y fomentar una reconciliación.

La reacción de Alan Simone y Sabrina Cortez

Sabrina, sin embargo, no se quedó callada y respondió: "No fueron sólo dos mensajes bol...". A pesar de la insistencia de Del Moro en que hablaran y se dieran una nueva oportunidad, subrayando la importancia del respeto y la comunicación en una relación, Sabrina reiteró: "Quiero decir que no fueron solo esas dos cosas, simplemente eso".

Cuando Del Moro le dio la palabra a Alan Simone, este se mostró reservado: "No, nada. Son mis cosas, Santi, y las arreglo con ella. Gracias". El conductor, sin embargo, no perdió la oportunidad de recordarles a ambos la historia que todos los espectadores habían seguido en el reality y la lucha por mantener su relación.

"Vi lo que lucharon por esa pareja también y lo que dejaron. Pero, por sobre todas las cosas, Alan, si estuviste mal, en privado, se le pide perdón", añadió Del Moro. Alan, aceptando la sugerencia, concluyó: "Sí, obvio. Yo la quiero y vamos a tratar de hablar".