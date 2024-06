La última edición de Gran Hermano estuvo llena de grandes polémicas, peleas, romances y rupturas amorosas. En esta oportunidad, dos ex hermanitos que se mostraron muy afectuosos dentro de la casa más famosa del país, pero tras salir de GH terminaron de la peor manera.

Se trata de Sabrina Cortez y Alan Simone, exparticipantes de Gran Hermano, que a pocos días de confirmar su noviazgo protagonizaron una pública ruptura rodeada de infidelidad. Fue la joven quién reveló que su pareja la engañó en varias ocasiones.

En el stream de Telefe, la pareja representó un tenso y complicado intercambio, en donde ambos se echaban en cara sus defectos.

El tenso intercambio entre Sabrina Cortéz y Alan Simone

La exparticipante de Gran Hermano lo revelo angustiada y desestimo los rumores que comenzaron a circular tras su separación: “Siento que hay mucha desinformación. Lo repetí varias veces, que no fueron solo dos mensajes. Yo no necesito salir a contar a la gente para que sepa todo lo que pasó”.

Luego de ese hecho, la relación entre los dos ex participantes se complicó y cada vez que comparten espacio juntos se siente un ambiente tenso. En esta oportunidad, en el stream oficial de Telefe, los ex hermanitos tuvieron un hostil intercambio, en donde ambos aprovecharon para echarse en cara todo lo aguantaron durante la relación y los defectos del otro.

“Yo decidí bancarme lo que no me gusta, decidí bancármela igual, todas” comenzó diciendo Alan Simone y la rubia lo intercepto diciendo “Yo también”.

Entonces el ex hermanito le respondió “Para Sabri, no estes todo el tiempo victimizándote y defendiéndote de algo”. A lo que Sabrina no se quedo callada y dijo tajante; “Vos te pones en un lugar en donde lo único malo que hiciste fueron unos chats con una mina dos semanas antes”.

Por consiguiente, Alan le contesto “Todos tenemos cosas malas, vos no tenes los chats, pero tenes un montón de cosas malas. Yo tengo un montón de cosas malas y los chats”. Y recalco que “Todos tenemos errores Sabri, deja de decirlo a cada rato porque ya lo sabemos”.

Así, los exhermanitos, tras su separación, siguen protagonizando momentos tensos en cada oportunidad que comparten juntos.

