El enojo de Sabrina Rojas tras leer una errada noticia sobre Luciano Castro 

Luego de más de una década de relación y dos hijos en común, Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron. Al poco tiempo, la modelo comenzó una nueva relación junto a El Tucu López y no tuvo problemas de confirmar el romance en los programas de televisión. Luego de una entrevista en Los Ángeles de la Mañana, un periodista tituló una nota en contra da de Luciano Castro, y muy enojada Sabrina no dudó en hacer su descargo en redes sociales.

La semana pasada, Sabrina Rojas visitó el programa que conduce Ángel de Brito. En una extensa charla con el conductor y las angelitas, la actriz se refirió a su ex relación con Luciano Castro y habló de todo. Cuando De Brito le consultó sobre las complicaciones dentro de la relación, la modelo aseguró: “Luciano tiene complicaciones en la vida. Yo soy más simple. Yo la paso bien en cualquier lugar. Luciano se enrosca con la vida. Es muy divertido, pero es más para adentro”.

Además de hablar sobre la crisis matrimonial que no superó junto a Luciano Castro, Sabrina se refirió a su pareja actual (con quién ya no esconden su romance) y hasta habló sobre Jimena Barón. “Jime es muy amiga de Lu y yo tuve mucha frecuencia con ella. Me parece una artista increíble, muy buena actriz. Escribió canciones que nos representan a todas las mujeres", aseguró.

Luego de las declaraciones de Rojas en el ciclo de El Trece, un periodista del portal Teleshow tituló una nota diciendo: “Sabrina Rojas, sobre su separación de Luciano Castro: ‘Tiene complicaciones en la vida, se enrosca mucho’”. En un estado de furia, la modelo utilizó las redes sociales para hacer su descargo con un fuerte mensaje.

“Un poco más de las buenas intenciones no nos vendría nada mal. Qué difícil es poder dar una nota y divertirse cuando con total liviandad sacan de contexto algo que dije con humor porque así se entendió. Y lo titulan para que suene feo y polémico. Y más cuando dije tantas cosas lindas del papá de mis hijos" escribió Sabrina en una historia de Instagram junto a la captura de pantalla de la noticia.

Sabrina Rojas y Luciano Castro aseguraron que, a pesar que decidieron vivir en casas separadas, la familia es lo que los mantiene unidos a pesar de las diferencias.

Es por eso que la actriz no tuvo pruritos a la hora de subir una foto con Tucu López, su nueva pareja. Sin embargo, esta acción fue cuestionada en LAM por las panelistas del programa, que consideraron apresurado este blanqueo. "Es todo muy raro eso, ayer ella grababa historias de su hija estudiando con Luciano y me choca porque ella estaba muerta con él, fue todo muy rápido", dijo Yanina Latorre.

Luego, la panelista dio a entender que Castro también está en pareja. “¿De la novia de él no vamos a hablar nunca?”, tiró Yanina y Ángel de Brito reveló detalles sobre la interna entre la ex pareja. “Averigüen, yo no lo sé al nombre sino lo diría. Están desde antes. Yo creo que Sabrina blanquea justamente por eso”, disparó.

