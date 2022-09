El fastidio de Wanda Nara cuando Mauro Icardi la visitó de sorpresa en Miami

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la escena luego de que la mediática diera pistas de que están separados.

En medio de la situación y las versiones cruzadas, en "Socios del Espectáculo analizaron un video en donde se ve el fastidio de Wanda cuando Mauro la visitó en su breve estadía en Miami, donde también estaba su hermana, Zaira Nara.

"Momentos en los cuales vos ves que él está muy cargoso y ella ni bola", acotó Adrián Pallares sobre el clip en cuestión. "Estas imágenes son del viaje en el que él llega de sorpresa a Estados Unidos sin avisarle. Ella no sabía que esto iba a suceder, más allá de la sorpresa de encontrarse con sus hijas. La sorprendió y no le cayó nada bien ni a ella ni a todos los que estaban ahí porque era un viaje de trabajo", agregó Luli Fernández sobre la reacción de Wanda.

"Se la ve súper incómoda", acotó la panelista mientras que Rodrigo Lussich fue contundente: "Ella dijo 'qué cargoso', le leemos los labios".



La publicación con la que Wanda Nara confirmó la separación

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara compartió un texto en el que expresó cómo se siente en este momento en el que transita su separación de Mauro Icardi.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no sólo por mi sino también por nuestros hijos", manifestó la empresaria.