Qué hizo Wanda Nara en su primera noche de soltera en Argentina: los detalles

En las últimas horas, Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi y aunque el jugador del Galatasaray intentó por todos los medios desmentir la ruptura, fue la mismísima empresaria quien a través de sus redes confirmó que la relación se terminó y pidió respeto por sus hijos.

La modelo se encuentra en nuestro país cumpliendo con los compromisos laborales asumidos en "¿Quién es la Máscara?" y aprovechó su primera noche de soltera oficial para pasarla bien junto a un grupo de amigos entre los que se encontraban su hermana, Zaira Nara y su amigo y estilista, Kennys Palacios.

Wanda y Kennys.

Zaira Nara compartió una postal donde se ve dónde y qué comieron mientras que por su parte, Kennys mostró cómo estaba lookeada Wanda Nara. Ambas publicaciones fueron replicadas por la empresaria en sus redes aunque más tarde las terminó borrando, muchos suponen que se debería a un reproche de Mauro Icardi que en ocasiones anteriores manifestó su discontento con sus salidas cada vez que venía al país.

La publicación de Zaira.

Por otro lado, Ángel de Brito compartió un video donde se ve a Wanda muy concentrada con el celular mientras a su alrededor todos están disfrutando de la música. Sin dudas, aunque la investigadora de "¿Quién es la Máscara?" intente disfrutar con amigos, hay cuestiones que la preocupan.

La publicación con la que Wanda Nara confirmó la separación

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara compartió un texto en el que expresó cómo se siente en este momento en el que transita su separación de Mauro Icardi.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender, no sólo por mi sino también por nuestros hijos", manifestó la empresaria.