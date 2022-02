La relación entre Paula Chaves y la China Suárez terminó de manera definitiva cuando estalló el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

Aunque ninguna de las dos hizo declaraciones al respecto, los rumores corrieron con fuerza durante el escándalo y muchos aseguraron que la modelo tomó partido por la familia Nara, debido a su estrecha amistad con Zaira.

Pero a pesar de esta distancia, Paula Chaves sorprendió con un gesto amable hacia la China Suárez durante una entrevista que le realizó en Cortá por Lozano a Nico Cabré.

El gesto de Paula Chaves con la China Suárez en medio de su distanciamiento

La esposa de Pedro Alfonso habló de Rufina, la hija que tienen en común el actor y su "ex amiga" y no dudó en halagar su crianza. "Estábamos hablando de Rufi en el corte, a quien tengo la posibilidad de conocerla", dijo Paula a Cabré en el programa.

"Para mí ,la mejor carta de presentación es un hijo. Cuando tu hijo es especial, y todo el mundo te dice 'qué linda tu hija, qué especial que es', habla de una mamá y de un papá que están ahí presentes", agregó remarcando su halago hacia la actriz.

La frase de la China Suárez que la distanció de Paula Chaves y Zaira Nara

La China Suárez y Paula Chaves se distanciaron ni bien comenzó el wandagate y distintos rumores comenzaron a correr sobre cómo se dio el conflicto entre ellas.

Según reveló Ángel de Brito en ese entonces, tanto Paula como Zaira, que eran amigas de la China, la llaman y le piden explicaciones. Al parecer, este "pedido" de las modelos no cayó bien a la ex de Benjamín Vicuña que habría respondido de manera hostil a sus reclamos: ‘A mí que me importa’, ‘soy libre’”, habría dicho.