El grave accidente de Luciana Salazar en pleno ensayo de La Academia: "Me di la cabeza contra la pared"

Luciana Salazar y su equipo vieron momentos de mucha tensión cuando la modelo sufrió un duro golpe durante el ensayo del nuevo ritmo de “La Academia 2021”: el trapecio.

“No fue por una locura que quisiéramos hacer porque me salía todo. Estaba en un trapecio, haciendo una inversión para abajo yo sola, se le dio un poco más de impulsión al trapecio y como yo estaba boca abajo fue tan fuerte el envión que tomó el trapecio, no medimos y me estrolé, me di la cabeza contra la pared, fue terrible”, expresó Luciana en un audio que envió a “La previa de La Academia”.

Por el golpe, Luciana tuvo que ser asistida por el equipo médico de la productora que la traslado a un Centro de Salud para hacerle las placas correspondientes y constatar que todo estaba bien.

“Fue como que te tiren un ladrillo en medio de la cabeza, esa fue la sensación. Nunca entendí cómo bajé del trapecio, nadie lo entendió porque entramos todos en shock. Empecé a gritar y a llorar porque estaba bañada en sangre y no sabía si me había fracturado el cráneo. Fue un dolor que nunca experimenté más la sangre que no paraba de sangrar”, recordó la modelo que ya se encuentra en su casa junto a su hija Matilda.

La historia de Luciana tras el golpe.

“Ella quiere bailar, le pidió a la producción ir última, así llega a curarse del todo. Están definiendo ahora si van a coserla o directamente que baje el hematoma que tiene. Por ahora está en la casa y está bien”, cerró Martín Salwe, locutor del envío y quien recibió el mensaje por parte de Salazar.

“Con vos a todos lados”: La romántica declaración de Coscu a Luciana Salazar

Luciana Salazar ya no estaría sola. En los últimos días los rumores de romance con el streamer argentino Coscu se hicieron cada vez más fuertes y, fueron avivados, por los comentarios que se dejan en Twitter los protagonistas.

“Hoy me entere lo de Tinelli en twitch y quiero escribir algo: Creo que el 90% de los streamers no quieren ir a la tele o a Tinelli, pero que el venga a twitch es un avance para todos. Por cosas como esta, cada vez es más claro como las nuevas generaciones cambiaron el juego", escribió el joven sobre la noticia de que Marcelo Tinelli planea incursionar en Twitch.

Hasta ahí todo normal, pero fue el mensaje de Luciana Salazar el que dejó en evidencia que entre la actriz y el streamer hay más que solo buena onda. "¿Nunca vendrías a la TV? ¿Ni aunque yo te invitara a bailar?", escribió ella. A lo que el respondió, con un GIF de Leo Messi: “Con vos a todos lados”.

Luli redobló la apuesta, ante semejante respuesta, y contestó con dos emojis: un corazón y una carita sonriente. Mientras los followers de ambos comentaban al respecto, Coscu respondió: "¿En serio creés que me vas a ver bailando?", a lo que la actriz remató con un: "¡¡Espero que si!! Porque yo me lo tomé muy a pecho lo que me pusiste".