Luciana Salazar aseguró que le va a hacer juicio a Martín Redrado por calumnias e injurias

En un móvil con Los Ángeles a la Mañana Luciana Salazar habló de todo. De su presente en La Academia, que no quiere hacer el baile del caño en este momento y obviamente fue consultada por como está la causa judicial que le inició Martín Redrado hace un tiempo y la rubia no se guardó nada y afirmó que no prosperó y que ahora ella lo llevaría a juicio a él.

"El juicio que él me hizo a mi terminó tuvo un revés judicial y las pruebas que presentó en el escrito no le pareció a la justicia penal que estaban bien. Ahora analizó seriamente hacerle una querella a él porque me han tratado de loca. Sufrí hostigamiento y fue verdadero. Ana Rosenfeld es testigo de todo", comenzó contando y amplió...

"La causa civil que le puedo hacer es por calumnias e injurias. Me generó mucho daño, se me trató de loca, de mentirosa así que el estudio de Ana va a llevar la causa pero ella no porque la quiero como testigo. Lo voy a evaluar y después decidiré pero no pueden quedar las cosas así. Con lo que pasó este año es un antes y un después no volvería nunca jamás con él. Con Martín nunca más, hay una menor en el medio que es mi hija y no tiene por qué sufrir", cerró Salazar.

Luciana Salazar aseguró que podría llevar a juicio a Martín Redrado por calumnias e injurias.

Luciana Salazar confirmó que le fue infiel a Martin Redrado

Luciana Salazar se refirió a su vínculo con Martin Redrado y reveló que le fue infiel más de una vez. A través de las historias de su Instagram, la modelo se animó a responder las preguntas que le hicieron sus seguidores y sin filtros, aseguró que irá judicialmente a fondo hasta que él le pida disculpas de manera pública.

Uno de sus seguidores le consultó si le fue infiel a Martin, y la participante de La Academia no tardó en contestarle: “Sí, muchas veces, costó llantos de él, pero me las perdonó”. Al momento de responder con quienes llevó a cabo la infidelidad, se negó a revelar los nombres, pero dejó en claro que el economista está al tanto de quienes son.

