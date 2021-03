El hermano de Pampita contó cómo la ayudó cuando falleció Blanquita, su hija

Odontólogo, fachero y familiero, Guillermo Ardohain es el hermano de Pampita y en esta oportunidad, rompió su bajo perfil para brindar una entrevista y no sólo hablar de su vida, sino de un momento tremendo en la vida de su hermana cuando perdió a su hija Blanca en 2012, con apenas seis años.

Feliz por el embarazo de Carolina y Roberto García Moritán, reveló cómo la ayudó cuando falleció su hijita en Chile, fruto de su anterior matrimonio con Benjamín Vicuña. "Pasamos muchas cosas difíciles juntos y siempre estuvimos ahí para darnos ese abrazo y ese empujón tan necesarios. Papá murió cuando éramos chicos y eso fue un golpazo para todos... Y ni hablar cuando pasó lo de Blanquita. Me acuerdo que me instalé mucho tiempo en Chile para acompañarla. Yo siento que siempre fui un gran apoyo para Caro y, obviamente, ella también para mí", le dijo a revista ¡Hola! Argentina.

Además agregó como es su relación actual con Pampita: "Es muy compañera, sabe escuchar, me da los mejores consejos y siempre tiene la palabra justa. También me va a decir eso que quizás yo no quiero escuchar, pero lo hace con tanto amor que te cae bien. ¡La amo! Es tan importante saber que nos tenemos", concluyó.

Pampita y Roberto García Moritán: Besos en la panza junto a intimidad familia

Pampita y su esposo, Roberto García Moritán, transitan en plenitud cada etapa del embarazo de la conductora, quien dará a luz al primer hijo de la pareja, en el mes de julio.

Súper enamorados, compartieron con sus seguidores un momento de enorme ternura e intimidad. Con la suave música de fondo de "Perfect Day" interpretada por Carla Bruni, se la ve a Carolina mirando tiernamente a su marido quien besa cada espacio de su pancita.

La pareja vive un momento de enorme felicidad con la familia ensamblada que construyeron. Ella es mamá de Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, en tanto que Robert es papá de Santino y Delfina, los hijos que tuvo con Milagros Britos.

Entre todos están dilucidando qué nombre le pondrán a la bebé en camino, pero hasta el momento, no trascendió y según la conductora de Pampita Onlie, lo sabrán en el momento del parto cuando le vean la carita.