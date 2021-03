Pampita mostró el ajuar de su bebita en camino

Pampita transita uno de los momentos más felices de su vida a la espera de su primera hija junto a Roberto García Moritán. Embarazada de cinco meses, la modelo ya luce orgullosa su pancita y ahora compartió con sus fans el primer ajuar de su beba en camino.

A través de sus redes, la conductora de Pampita Online mostró varias fotos de las ropitas y accesorios que tiene listos para cuando llegue la pequeña.

"Preparando el primer ajuar de mi bebita con el mejor algodón del mundo!", definió la top en la publicación en donde se la ve posando con diferentes prendas junto a un osito de peluche súper tierno.



Tras quedar embarazada de su segunda hija, Pampita habló de Blanquita

Embarazada de cinco meses de su segunda hija, Pampita hizo referencia a lo difícil que es su día a día tras el fallecimiento de su hija Blanca. En un intercambio con Leo Sbaraglia en Podemos Hablar, la conductora de 43 años habló del dolor que le genera su partida.

"¿Qué sentís que no te han preguntado tanto?, ¿Qué sentís que es algo de tu vida que no ha entrado en el juego mediático, del cual todos participamos? ¿Cuál es esa Caro que no apareció tanto en los medios?", le preguntó el actor.

Entonces, la modelo respondió: "Yo creo que siempre tengo como una muralla, doy hasta cierto punto y hay cosas que me gustan que queden entre los que me conocen, entre los más íntimos".