Hernán Drago confesó que fue acosado por un booker: “Me dijo que si quería el trabajo me tenía que acostar con él”

En un clima que invitaba a la confesión, Hernán Drago, en diálogo con Guillermo Andino y Soledad Fandiño, contó que una mujer le ofreció 10 mil dólares a cambio de tener relaciones sexuales con él.

Invitado al programa "Es por Ahi", que se emite por la pantalla de América, Drago se refirió a los comienzos de su carrera. Seguro de sí mismo contó algunas experiencias que en ese momento fueron traumáticas y le hicieron cambiar de rumbo.

"Hacía poco que comenzaba mi carrera de modelo y participé en un casting internacional. A la semana mi llama mi booker para decirme que había sido elegido", comenzaba su relato el integrante de Bienvenidos a Bordo y continuaba ante la atención de los conductores:

"Para mi era un logro laboral y económico enorme. Tenia que viajar a Nueva York, era abrir un gran camino", continuaba.

La expresión de Drago se transformó cuando recordó cómo siguió esa propuesta: "Sentía que estaba entrando por la puerta grande. Sin embargo el booker fue tajante: Esto no es así, me dijo, si querés trabajar conmigo te tenés que acostar conmigo, me dijo así, abiertamente".

"Fue una época muy difícil para mi. Hacía poco había cambiado mi imagen para dejar de ser el gordito que tanto bulliyng me costó. En poco tiempo me pasaron muchas cosas internamente", agregó.

"Le dije a mi booker que sólo me pase los castings que crea que tengo condiciones y que no me hable más de lo otro. Justo entró una nueva persona a trabajar en esa agencia y se ofreció a que le digamos si alguno tiene una incomodidad que nos iba a dar una mano y sin dudarlo le conté lo que me estaba sucediendo con mi booker. Se mostró sorprendido pero todo quedó en la nada, así que agarré mi book y me fui a la agencia de la competencia".

Otra anécdota que contó el galán, y que tomó con más liviandad, fue cuando mientras promocionaba una fragancia, en el exterior, una mujer se subió al escenario y lo empezó a piropear: "Tenemos que hacer algo, me dijo y yo le pregunté: algo como qué. Ella me contestó pasar una noche juntos. Es muy serio lo que te estoy diciendo y si tengo que pagar, pago".

Drago dijo que entró en eso que le parecía un juego y le preguntó a la dama "de cuánto estamos hablando a lo que la señora contestó: 2.000 dólares. No, tenes que subir, le dije y en seco le dijo 5 mi. a lo que me negué. La mujer me dijo hasta 10 mil dólares te pago. Sé en qué hotel estás".

Finalmente se la llevaron, dijo el modelo y cerró la charla con un comentario que dejó la intriga a los oyentes: "Ese año cambié el auto".

Hernán Drago reveló cuál fue el lugar más exótico donde tuvo sexo

Para Hernán Drago el 2020 fue un año más que positivo laboralmente y en esta oportunidad realizó fuertes confesiones sexuales y hasta se animó a revelar cuál fue el lugar más extraño que tuvo sexo.

“El lugar más exótico a la hora del sexo fue en las cercanías de un mar pero atrás de un médano. No fue en el médano que es 100% arena. Había una mezcla en donde el médano se junta con el bosque y hay una mezcla de pasto y árboles. No es en la arena revolcándote y terminas hecho una milanesa. No era en ese contexto. No fue lo que la gente está pensando. No se llegó a concretar el 100% por la incomodidad. Mi incomodidad pasaba por lo mental. Me divierte un poco pero no me parece que te tengas que exponer a semejante riesgo“. Un hombre todo terreno.