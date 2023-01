A solo horas del estreno más esperado del 2023, el gerente de El Hotel de los Famosos, Gabriel Olivieri afirmó en Nosotros a la Mañana que esta nueva versión del reality de El Trece llegó recargada y llena de escándalos que marcarán la polémica en la agenda de los medios y la sociedad en general.

No ha comenzado en forma el juego y ya el gerente del hotel más picante del país dio detalles de dos romances que surgieron dentro del juego. Este 2023 El Hotel de los Famosos conducido por Pampita y Chino Leunis está decidido a ponerle el pie a su principal competencia.

El Hotel de los Famosos inicia con dos romances escandalosos.

Según contó Gabriel, hay dos parejas, la primera, sin dar nombres, dijo: "Se enamoraron perdidamente y que van a terminar con un hijo", y remarcó. "Ella recién separada, él solo".

Sobre la segunda pareja, el jefe del hotel aseguró que se trata de una mujer "más grande que entró en pareja y está saliendo con uno más joven".

En la cuenta de Instagram, el famoso subrayó que la segunda temporada de El Hotel de los Famosos tiene más desafíos, nuevos juegos, conflictos que darán mucho de qué hablar, se generarán odios, amores y romances.

El Hotel de los Famosos inicia con dos romances escandalosos.

Las mujeres que estarán en El Hotel de los Famosos

Abigail Pereira, Charlotte Caniggia, Delfina Gerez Bosco, Rocío Marengo, Flor Moyano, Mimi Alvarado, Erica García y Marian Farjat. Ellas son las mujeres que se enfrentarán hombro a hombre y contra todos en las pruebas.

"Tengo ganas de llevarme bien con todos, pero alguna peleita, seguro. Soy de mecha corta", sumó Rocío Marengo en su presentación y es una de las que llegó recién separadas al Hotel de los famosos.

Rocío Marengo y Flor Moyano.

Flor Moyano también adelantó que seguramente va tener enfrentamientos dentro del juego: "Hoy no puedo decir con quién, pero seguro que a medida que vaya pasando el juego van a haber roces", sobre el amor, afirmó: "Claro que hay parejas, ¿cuándo no? ¡Tal vez yo me enamore! Puede ser, hoy muy enamoradiza", cerró la jugadora.