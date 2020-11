El impactante cambio de look de Sol, la hija de El Polaco y Karina La Princesita

De un notable parecido con su mamá, Karina La Princesita, Sol Celeste, la hija que tuvo con El Polaco transita su adolescencia como todas las niñas de su edad. Haciendo las tareas escolares y con el celular constantemente en su mano.

La jovencita contó que quería someterse a un cambio de look en su cabello, mientras tomaba una clase de matemáticas, y no dudó en hacerlos partícipes a sus seguidores de Instagram.

Solcito, está acostumbrada a someterse a cambios en su cabello. Se hizo mechitas rubias en el marco de su cara, antes pasó por un violeta furioso en toda la cabellera, el rubio estuvo también mucho tiempo y hasta un rojizo suave lució en su larga pelo.

Ahora, quien se define como "artista" fue por más: y tras un par de horas en la peluquería, sorprendió con un asombroso cambio y aclaró: "Si no me gusta, no lo muestro".

Luego de mostrarse con la toalla cubriéndole toda la cabeza, mostró orgullosa el resultado final del cambio: El extenso ,lacio hasta la nuca, continuaba con suaves ondas en las puntas, un flequillo largo y mechas frontales y en la base, decoloradas.

La adolescente de 12 años quedó feliz con el resultado y uno de los primeros en felicitarla fue su papá, El Polaco quien le escribió: "Cada día más hermosa mi polaquita"