Karina, La Princesita deja de ser una Angelita de LAM

Karina, La Princesita deja de ser angelita y se va de Los ángeles de la mañana. La cantante se destacó toda una semana en el programa. La triste noticia la dio a conocer Ángel De Brito.

El conductor contó que "les quería comentar ya que estamos con nuestro bloque de Karina, voy a blanquear que Karina vino de invitada por esta semana. Vino por una semana, no es que la vamos a rajar. Así que mañana es el último día, lo acordamos así así con Karina", explicó Ángel.

A lo que Mariana Brey acotó: "pero puede volver cuando quiera". "Tiene las puertas abiertísimas. Era por una semana nada más", sentenció De Brito.

"Cuando todas me daban la bienvenida yo les quería decir, pero Ángel me pidió que no dijera nada", reconoció Karina.

De Brito admitió que "yo le dije no me mate el misterio. Así que mañana se va a despedir del programa, como panelista, obviamente que va a seguir viniendo. Y tenemos una sorpresa. Mañana vas a cantar Va a cantar mañana con un invitado especial", anunció Ángel.

Pasó en LAM: Karina hizo una fuerte declaración sobre su relación con el Kun Agüero

Karina "La princesita" Tejeda es una de las nuevas panelistas de "Los ángeles de la mañana" y también una de las figuras más queridas.

La cantante se animó a hablar de su relación con Sergio "Kun" Agüero y los motivos que la llevaron a su separación tras cinco años de amor. "No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", dijo cuando Ángel de Brito le consultó sobre las causas.

"¿Pasó algo grave?", agregó la periodista Karina Iavícoli. "No. Una vez me lo preguntaron, respondí y me llegó un mensaje ‘por qué te colgás. Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla'", dijo la jurado de Cantando 2020.

Luego, se refirió a su convivencia a distancia con el futbolista y disparó: "Prioricé mucho mi trabajo, yo no dejé todo. Si hubiera dejado todo, me habría querido cortar".