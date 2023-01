La China Suárez mantuvo un gesto con Tini Stoessel y se sumó al challenge de Muñeca, el hit de la cantante con La Joaqui.

La actriz subió un video de Tik Tok en el que aparece junto a Rufina, Magnolia y una amiguita haciendo el desafío que es viral en Tik Tok.

Lo cierto es que, según se rumoreó tiempo atrás, la China Suárez y Tini Stoessel fueron motivo de comentarios cuando las diferentes versiones aseguraron que la actriz de 30 años habría mantenido un acercamiento con Rodrigo de Paul, una vez que estalló el wandagate.

El papá de Camila Homs habló del presunto romance entre la China Suárez y De Paul

En medio del escándalo de Rodrigo de Paul con Cami Homs, Horacio (ex suegro del futbolista) habló sobre los supuestos rumores de romance del deportista con la actriz.

“Me enteré una mañana por una amiga mía. Me dice ‘¿sabés algo de que Rodrigo está con La China? Yo después hablo con Rodrigo y me dijo; ‘Gordo, te juro que no estuve con La China’. Nada, ahí empezó el problema”, contó en Socios del espectáculo.

Los rumores de romance entre la China Suárez y De Paul surgieron en pleno escándalo con Wanda Nara y fue Ángel de Brito quien aportó información en ese entonces.

“Wanda en un momento le cuenta a Yanina que De Paul le había escrito a la China, que de Paul le escribió a muchas chicas famosas, una de esas era la China Suárez. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando”, contó el periodista.