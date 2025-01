En medio del escándalo mediático que envuelve a Wanda Nara y Mauro Icardi, Maxi López llegó este viernes 10 de enero a la Argentina proveniente de Italia. El exfutbolista, que aterrizó alrededor de las 21:30 en el Aeropuerto de Ezeiza, fue recibido por Wanda y sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, quienes regresaron de unas vacaciones con su padre.

Maxi, quien también planea quedarse unos días para visitar a su familia, se mostró amable con la prensa y accedió a responder algunas preguntas, aunque evitó involucrarse en las recientes polémicas. “No me corresponde hablar…no sé nada de lo que está pasando. Ahora voy a hablar con la madre de los chicos. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Estoy con mis hijos, vine de vacaciones”, expresó con calma ante las cámaras de LAM.

Un reencuentro sin diálogo público

Wanda Nara, quien fue personalmente a buscarlo al aeropuerto en su camioneta, optó por el silencio absoluto. Según testigos, luego de que Maxi terminara con los trámites en la Aduana, ambos se subieron al vehículo, y fue él quien se encargó de conducir. A diferencia de su expareja, Maxi mantuvo una actitud cordial frente a la prensa, aunque dejó claro que no tenía intenciones de “tirar más leña al fuego”.

Mauro Icardi, Wanda Nara y Maxi López

En contraste, Wanda protagonizó un tenso momento al cerrar la puerta de su camioneta de manera brusca, golpeando accidentalmente el brazo de un notero. Aunque pidió disculpas, su gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó.

Es importante destacar que la relación entre Maxi López y Wanda Nara ha mejorado considerablemente en los últimos años, tras resolver los conflictos legales y económicos relacionados con la manutención de sus hijos. Uno de los puntos clave fue la cesión de la mansión en el barrio privado de Santa Bárbara por parte del futbolista, aunque la propiedad actualmente enfrenta una deuda importante según trascendió.

La familia de Maxi López

El regreso de Maxi López a la Argentina se da en un contexto de alta tensión mediática, marcado por la reciente confirmación del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez, y el impacto que esto ha sido en el entorno familiar. A pesar de las especulaciones, el exfutbolista dejó en claro que su prioridad son sus hijos, evitando involucrase en las controversias que rodean a su exmujer y a Icardi.

Mientras tanto, la actitud reservada de Wanda Nara y su decisión de no dar declaraciones refuerzan el misterio en torno a cómo está manejando os últimos episodios de esta interminable saga mediática.

N.L