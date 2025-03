Mauro Icardi está más complicado que nunca. Su guerra contra Wanda Nara llegó a un punto sin retorno. Este viernes por la noche el país fue testigo de un hecho impactante y violento en el Chateau Libertador, en donde el jugador del Galatasaray y la mediática protagonizaron un episodio con intervención de la policía y los llantos de sus hijas, Francesca e Isabella.

En este contexto y por la gravedad del asunto, Ángel De Brito decidió hacer un programa especial en su canal de stream "Bondi Live" para dar detalles de este escándalo. Junto a Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy, estuvieron al frente de un "Ángel Responde", en donde la Suricata y Community Manager de las redes sociales de LAM reveló una información preocupante.

Qué dice el informe del SAME sobre las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara

Según Pepe Ochoa, el SAME, habría escrito un informe que complicaría la situación legal de Mauro Icardi: "Me cuentan que el SAME escribió un informe. El informe habla de marcas en el cuerpo de las hijas de Mauro y que el SAME revisó brazos y piernas", aseguró el comunicador. Asimismo, destacó: "Dejó esto establecido en un informe y esto es muy complejo porque obviamente lo elevaron al fiscal y Mauro va a estar muy complicado porque esto ya tomó un tinte bastante oscuro".

Hasta el momento, dicho informe del SAME no ha trascendido a los medios de comunicación, no obstante, la data aportada por Pepe Ochoa vendría de una fuente cercana a Wanda Nara.

Por otra parte, Ángel De Brito, comentó que un abogado le dijo que el defensor de menores debería "agradecer que no pasó algo grave", debido a que consideraba que Mauro no debía estar con las nenas.

De esta manera, se abre un capítulo negro dentro de la historia conflictiva entre Mauro Icardi y Wanda Nara. De ser cierto este informe del SAME sobre marcas en el cuerpo en las hijas de la expareja, el futbolista podría enfrentar graves consecuencias con la justicia argentina.

AM