El episodio violento entre Mauro Icardi y Wanda Nara durante la noche del viernes 14 de marzo, sigue impactando a todos los que ven los polémicos videos. Durante una edición especial que se realizó de ‘Ángel Responde’ (Bondi Live), Yanina Latorre expuso ante la audiencia la fuerte teoría que tiene sobre lo sucedido.

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue siendo el centro de atención en el mundo del espectáculo. En las últimas horas, Yanina Latorre lanzó una compleja teoría, en la edición especial de Bondi Live, sobre la violencia que el futbolista ejerció sobre la empresaria durante el episodio que se vivió el pasado viernes en el Chateau Libertador.

Durante la noche del viernes 14 de marzo, el futbolista del Galatasaray se apersonó en la residencia de su expareja para que sus hijas dejaran a sus perros ya que, según él, los carpinchos de Nordelta se los podían comer. Al ver que sus hijas subieron pero no regresaban al auto, el delantero decidió subir a la vivienda y se desató un verdadero hecho de violencia en el que tuvo que intervenir la policía y el SAME.

Por toda la repercusión que generó este tema, Ángel de Brito tomó la decisión de realizar una edición especial de su programa ‘Ángel responde’ (Bondi Live). A pocos minutos de finalizar el programa el conductor llamó a la panelista quien decidió exponer la fuerte teoría que tiene al respecto de la violencia que el delantero ejerció sobre la conductora.

“Dentro del bloqueo, ayer me desbloquea para mandarme los videos, obviamente se los mandó a todo el mundo, eso es debatible. Es verdad todo lo que pasó y que fue violento, pero creo que también es violento mandar videos y exponer hijos”, inició expresando Yanina Latorre. En la misma línea, tanto ella como el conductor coincidieron en que no estuvo bien la exposición que se hizo de toda esta situación en los medios.

“Mira yo creo que Icardi, realmente, debe ser violento que no está bien de la cabeza, pero Wanda no está mucho mejor que él”, continuó la periodista. Por su parte, también detalló que habló con las tres abogadas que renunciaron de Mauro Icardi y defendió el accionar anterior y posterior de cada una. “A ver, esto tiene varias lecturas, sobre todo para los que conocemos a Wanda un poco más. Ella lo conoce mejor que nadie, porque vive con él desde que tiene 21 años y lo debe haber manejado como una media”, inició su teoría.

“Que ella sabía que iba a enloquecer con los perros, eso te lo firmo en cualquier lado”, continuó explicando. “Ella manda a las nenas con las perras y Norita, parece que cuando llega y la ve (refiriéndose a Nora Colosimo), le dice ‘No, con los perros no’. A lo que contestó, si no van las perras no van las chicas”, soltó la información sobre lo sucedido Yanina.

En la misma línea, continuó detallando que si ella sabe que, en una situación así, los perros van a generar una incomodidad o un conflicto le diría: “Él perro queda en casa anda con tu papá, lo ves el lunes”.

Por lo que consideró que esta fue una manera en la que Wanda Nara buscó que el jugador reaccione y se desate todo lo que sucedió, sumándole que la China Suárez, a pesar de que no podía estar en el mismo lugar de las niñas, lo llamaba y presionaba a volver diciendo que tenía la cena lista: "Ella sabía que iba a enloquecer con los perros", sentenció.

Sin duda alguna, la fuerte teoría de Yanina Latorre sobre la violencia entre Mauro Icardi y Wanda Nara tiene un sustento sobre el conocimiento que la empresaria tiene sobre su expareja. A pesar de la polémica que desató en las redes sociales, muchos consideran que los dichos de la angelita no están muy lejanos a la realidad, teniendo en cuenta que podría haber sido una forma que el jugador reaccionara y no pudiese llevarse a las niñas.

