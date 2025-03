Mauro Icardi se vio involucrado, el pasado viernes en la noche, en episodios violentos en el Chateau Libertador, residencia de Wanda Nara. Tras la resolución de la Justicia, se filtró cuantos serán los días en los que el futbolista no podrá estar con sus hijas, además de las complicaciones legales que esto tendrá en su defensa.

Mauro Icardi no podrá ver a sus hijas por largos meses

En horas de la noche del viernes 14 de marzo, Mauro Icardi se apersonó en el Chateau Libertador, residencia de Wanda Nara, con la intención de que sus hijas dejaran a sus perros y de allí se irían a la vivienda del jugador. Pero al ver que sus hijas no volvían con él, se bajó del auto y tuvo un accionar violento que derivó en que la Justicia determine que no podrá ver a sus hijas.

Tras haber buscado a sus hijas del colegio, el futbolista se acercó a la residencia en la que vive su exesposa y les dijo a las menores que subieran a dejar a sus perros porque, según él, los carpinchos se los podrían comer. Luego de que las niñas subieran y no volvieran al vehículo, el subió al departamento donde iniciaron una secuencia de hechos violentos verbales y físicos en contra de su ex y las empleadas del lugar. Este altercado fue comunicado por LAM (América) durante el programa.

En este contexto, Yanina Latorre reveló que se conoció la determinación del fiscal sobre todo lo sucedido: “Seguramente ahora Mauro no podrá ver a las hija por 180 días”. Esta sería una de las medidas que tomó el letrado con el fin de garantizar que durante un tiempo las menores no estarán con el delantero, para poder recuperarse de todo lo que vivieron en los últimos días.

En la misma línea aseguró que la China Suárez estaba llamando a Mauro Icardi durante todo lo que estaba sucediendo en el Chateau. “Y explícame la china llamando en el medio del quilombo porque se le pasaba el asado”, soltó la angelita. Cabe recalcar que la Justicia había determinado que la actriz no podía encontrarse en la misma residencia que las niñas cuando estén con su padre, lo que demostró que no tenía intención de hacer cumplir esta medida.

Por su parte, la angelita también aclaró: “Las abogadas de Mauro todavía no pudieron renunciar oficialmente. Mauro no consigue abogado… a los que contacto le dijeron que no”. Las tres letradas que se encargaban de la defensa del jugador del Galatasaray y habían logrado reencontrar a las niñas con su padre para que pasaran los próximos 15 días juntos. Pero las tres sintieron que con el accionar que tuvo el delantero todo su trabajo ‘lo tiró a la basura’ y no habría forma de arreglar la situación.

Sin duda alguna, los posteos de Yanina Latorre dejaron ver la fuerte decisión que tomó la Justicia con respecto a Mauro Icardi, revelando la cantidad de días que no podrá ver a sus hijas. Por otro lado, ante la inminente salida de sus abogadas, el jugador no consigue quien se haga cargo de su defensa luego de que su accionar socave todo el trabajo que habían realizado las letradas en los últimos meses.

