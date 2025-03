Nuevo corte, nuevo estilo: Tini Stoessel brilló con su bob en un desfile

Tini Stoessel fue una de las invitadas destacadas en el desfile de Moncler, donde la firma francesa presentó su colección otoño-invierno 2025 en el exclusivo escenario de Courchevel. La artista argentina sorprendió a sus seguidores no solo con su presencia en el evento, sino también con su nuevo y sofisticado cambio de look.

La cantante de “Fantasy” compartió el front row con estrellas internacionales como Jessica Chastain y Anne Hathaway, quienes también asistieron a la gala para descubrir las nuevas propuestas de Moncer. Sin embargo, uno de los grandes protagonistas de la noche fue el flamante corte de pelo de Tini, quien se sumó a la tendencia del bob, uno de los estilos más elegidos en 2025 por su elegancia y versatilidad.

El bob, el corte de Tini Stoessel estrella del 2025

Tini Stoessel no dejó pasar la oportunidad para combinar su renovada imagen con dos looks impecables, ideales para enfrentar las bajas temperaturas de la montaña con estilo. En su primera aparición, llevó un conjunto total black compuesto por una campera con capucha y un pantalón a tono, logrando un outfit sofisticado y moderno. Luego, cambió a un conjunto completamente blanco, conformada por botas con piel sintética, una campera con detalles en corderito y una maxi campera acolchada, ideal para destacar en el imponente paisaje invernal.

Como su nueva melena corta, Tini Stoessel reafirma su espíritu camaleónico y su atrevimiento a la hora de experimentar con su imagen. El corte bob, que ya es un favorito entre las celebridades, se caracteriza por su estilo sofisticado, adaptable a todo tipo de rostros y de fácil mantenimiento. Además, es una opción versátil que puede llevarse con ondas, lacio o con un efecto despeinado para un look más desenfadado.

En redes sociales, el nuevo look de la artista generó una ola de comentarios positivos. "Todo estilo de cabello te queda bien", "amé ese look", "el pelo corto es una forma de no retorno", "demasiado hermosa", fueron algunas de las reacciones de sus seguidores, quienes aplaudieron su decisión de apostar por un cambio de imagen fresco y moderno.

Con esta renovación estilística, Tini Stoessel reafirma su posición como referente de moda y tendencias, demostrando una vez más que estopa dispuesta a reinventarse y marcar estilo en cada aparición pública,

N.L