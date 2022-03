Instagram

La China Suárez festejó ayer su cumpleaños número 30 en compañía de sus más cercanos amigos y en especial con su nuevo novio, el español Armando Mena Navareño. Entrada ya en la tercera década de su vida, la actriz optó por un look elogiado por sus seguidores como un estilo a lo Britney Spear en su video “Me Against The Music”.

El jugado look de la China Suárez para su cumpleaños.

Con corbata negra, camisa blanca y suéter de negro, combinado con unas botas en cuero sobre la rodilla, la China Suárez comenzó su festejo en compañía de Armando. Este será el primer cumpleaños que Eugenia pasará junto a su nuevo amor.

Como si se tratará de una barbie recién salida de la oficina, la protagonista de “El hilo rojo” festejó su cumpleaños luego de una ola de escándalos relacionados al WandaGate.

El cumpleaños de la actriz fue el pasado 9 de marzo. Para ese día, la China Suárez compartió desde el jardín de su casa y en compañía de su hijo Amancio y otros niños, cómo la pasó ese día.

“Me sobraron 3 deseos por si alguien los necesita. Pedir más teniendo esto, sería un despropósito. Gracias a todos por sus saludos y por su amor. Pase un día muy lindo, soy muy afortunada”, dijo en ese momento la actriz.

Armando Mena Navareño dio un recorrido por Buenos Aires

El novio de la China Suárez, Armando Mena Navareño, dio un recorrido durante la tarde por la ciudad de Buenos Aires. Con un video que rodea una de las zonas más marginales de la ciudad, con fuerte contraste con las modernas edificaciones de Puerto Madero, el mecánico y diseñador de motos subió registró su paseo desde el auto por la Autopista Illia.

El outfit elegido por el Armando también fue sobrio, sencillo y muy casual. Con zapatillas de tela, pantalones negros y camiseta blanca, posó junto a la China Suárez para recordar este día, como su primer cumpleaños juntos.