El Kun Agüero mostró por primera vez la carita de Olivia, la hija que tiene con Sofía Calzetti

El ex jugador de fútbol profesional y actual streamer, Kun Agüero, y su acutal pareja, Sofía Calzetti, fueron padres recientemente y durante la jornada de este lunes por la tarde tomaron la decisión de subir una serie de imágenes junto a la pequeña. Obligado a dejar el deporte de élite hace un tiempo, el ex jugador de Independiente encontró en el stream y en su pareja, además de en Benjamín Agüero, el verdadero sostén para continuar adelante.

Tras ser campeón de la Copa América 2021 y llegar al FC Barcelona pensando que el sería compañero de Lionel Messi, la ex pareja de Giannina Maradona y ex suegro de Diego Armando Maradona buscó la forma de continuar relacionado al balompié debido a que su conocimiento, sus amigos y ex compañeros fueron parte de los streaming o reacciones que realizó para ESPN o en sus canales personales, ni hablar de la presencia en la Kings League y su propio emprendimiento llamado 'Kru esports'.

Las primeras fotos de Olivia, la hija de El Kun Agüero y su pareja, Sofía Calzetti

En la vida de las personas, con mayor o menor riqueza, muchas veces se pueden presentar situaciones en las que hay que enfrentar el obstáculo o la piedra que se pone delante. El Kun Agüero es el ejemplo de alguien que perseveró desde chico por haber debutado a los 15 años en la primera de Independiente, equipo de Avellaneda, posteriormente emigrado para jugar en Europa, jugar en la Selección Argentina y realizar una carrera ejemplar para todo aquel niño que busca vivir del fútbol y asegurarse su futuro.

Sofía Calzetti y el Kun Agüero.

Una vez consumada su retirada del fútbol y ya habiendo asimilado la nueva vida, el Kun Agüero y Sofía Calzetti tomaron la decisión de afianzar aún más su amor y tener su primer hijo juntos. Luego de confirmar el embarazo durante 2023, tocó el momento de dar la bienvenida al segundo descendiente del streamer. "Les presento a Olivia", escribió junto a dos imágenes de la pequeña es lo que publicó Agüero en su cuenta oficial de Instagram.

Olivia y El Kun Agüero.

El mundo del espectáculo y el fútbol se vio revolucionado debido a la gran noticia que dieron El Kun Agüero y Sofía Calzetti al confirmar en sus cuentas la llegada de la nueva integrante de la familia. Benjamín Agüero, que transita la adolescencia, tendrá con quien compartir su vida y a quien cuidar: Olivia. El destino le vuelve a sonreír al ex futbolista profesional que ahora tiene aún más apoyo y personas en las que poder aferrarse.

