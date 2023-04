Camila Lattanzio cumple 22 años y los celebra por todo lo alto en un mega evento en el Palacio Leloir, a 10 minutos de Capital Federal. Para esta ocasión, la ex Gran Hermano festeja rodeada de nuevos amigos, celebridades, y con un look precioso.

Desde muy temprano Camila Lattanzio se dejó ver muy emocionada y con mucho entusiasmo y no es para menos, pues este será el primer cumpleaños que festejará como una mujer de los medios, y lo hará en compañía de su familia y de su hermana gemela, Flor Lattanzio.

Camila y Flor bajaron para el encuentro con los invitados por una escalera semi caracol alfombrada en bordó y desde allí lucieron unos elegantes y muy llamativos vestidos de temporada acorde al Dress Code de la fiesta.

PH: Alejandro Luciani | Camila Lattanzio y Flor Lattanzio.

PH: Alejandro Luciani | Camila Lattanzio y Flor Lattanzio.

Camila compartió en exclusiva detalles de sus looks para esta noche: "Primer outfit: recepción. Segundo outfit: la gala. Tercer Outfit: el show y cuarto look: el carioca. Tenemos cuatro outfits diferentes para este mega evento", expresó la ex Gran Hermano.

La diseñadora Sandara Stenfeldt fue la encargada de diseñar los vestidos de Camila y Flor y dio más detalles de los looks: "Querían algo sumamente sensual, fino".

"Diseñamos algo muy fresco en colores pasteles, en tul, piedras totalmente bordadas a mano, tul con destello y microtul", agregó la diseñadora.

PH: Alejandro Luciani | Camila Lattanzio y Flor Lattanzio.

PH: Alejandro Luciani | Camila Lattanzio y Flor Lattanzio.

PH: Alejandro Luciani | Flor Lattanzio y Camila Lattanzio.

PH: Alejandro Luciani | Flor Lattanzio y Camila Lattanzio.

Sobre los colores elegidos por Camila para su vestido, fue un rosa paspel con una mezcla de color marfil en la última capa, detalla Sandra. "Para Flor elegimos un color lila muy suave, casi lavanda".

Así fue el backstage de la fiesta de Camila Lattazio

Camila compartió con sus seguidores el salón gigante donde los invitados podrán estar en la pista de baile, pero también tiene un sector VIP, para aquellos que quisieron estar un poco más alejados del baile. La emoción de la ex Gran Hermano llegó cuando exhibió el escenario donde debutó como cantante.

Camila Lattanzio presentará esta noche y en exclusiva, su primera canción como profesional. La ex Gran Hermano está decidida a abrirse camino en el mundo de la música.

S.A.