La cantante argentina Emilia Mernes se convierte en el centro de atención cuando publica en sus redes sociales los increíbles look que usa. Es que no solo tiene el talento para subirse al escenario y brindar un show a todo trapo a sus fans, si no que también se anima al mix de estilos y hace combinaciones perfectas. Todo quedó demostrado cuando compartió con sus seguidores de Instagram su ultimo y jugado outfit.

De la mano de su estilista Joaquín Díaz, compartió un carrusel de fotos donde posa y luce lo ultimo en moda. Las prendas no fueron elegidas al azar, fusionó tres estilos, uno rocker, uno de los 2000 y el ultimo de estética girly.

Emilia Mernes

El jugado look de Emilia Mernes

En primer lugar, para la parte superior usa un top de manga corta en color blanco y con un estampado, tal como se usaba en los 2000. A esto le sumo un mini short de jean con efecto gastado, una prenda que no pasa de moda y se recicla todos los años. El toque rockero se lo dio con un cinturón negro con hebilla en forma de cruz.

Emilia Mernes y su look fusionado

Pero esto no termina ahí, uno de loa complementos perfectos fue una campera a juego con azos cruzados en la manga. Mucha personalidad y originalidad fueron las botas bucaneras de jean que le dio ese toque especial. Y con esto remató la apuesta, una corbata estilo colegiala que se volvió marca registrada loa últimos meses.

Emilia Mernes y su look fusionado

Loa detalles hacen la perfección, es por eso que para el make up apostaron a las sombras rosas, brillito debajo de los ojos y labios rojo con gloss. El cabello, suelto y lacio con una mechitas rosas dándole el último toque vintage. Un outfit completo.

J.M