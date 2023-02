Emilia Mernes deslumbró con un conjunto sastrero en la Semana de la Moda de Nueva York

Siendo una de las artistas argentinas y latinoamericanas más influyentes del momento, Emilia Mernes fue invitada a formar parte de un evento de una casa de diseño de alta costura, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. Allí, la cantante sorprendió a todos al arribar al desfile con un look que definitivamente será tendencia este 2023, en especial debido a sus tonalidades claras.

Mernes dio cátedra de elegancia y estilo apostando por un conjunto sastrero XL. Para ensamblar su look, la artista eligió un ambo de pantalón y blazer blanco. Debajo, utilizó una polera de cuello alto gris perla. Para resguardarse de las bajas temperaturas neoyorquinas, optó por un tapado oversize en color beige, el cual lo vistió sobre los hombros, dándole un toque extra de elegancia al outfit total.

Emilia Mernes en la Semana de la Moda en Nueva York.

Emilia Mernes en la Semana de la Moda en Nueva York.

Para completar el conjunto, Emilia utilizó unas botas negras con plataforma. En cuanto a los accesorios, la artista lució una cadena con dije y aros, ambos en tonalidades doradas. Además, para llegar a la carpeta roja del evento que era al aire libre, sumó unos anteojos de sol muy chic.

La nueva era de Emilia Mernes en Nueva York

Pese a estar pasando unas semanas en el norte del continente, la artista procuró pasar por la peluquería antes de emprender viaje para Estados Unidos, y se animó a un cambio rotundo de look.

Emilia dejó atrás su característico cabello negro, para apostar por el rojo, una de las últimas tendencias. Y así lo compartió en su Instagram.

Emilia Mernes y su increíble cambio de look.

“Nueva era bb”, escribió la pareja de Duki, luciendo su increíble cambio de look. Las reacciones no tardaron en llegar, con muchísimas de sus colegas comentando su adoración por el nuevo color. Nicki Nicole escribió: “Por eso no quisiste venir a mi pileta para que no me de cuenta de que sos una sirena”, mientras que Tini Stoessel le envió emojis de corazón. Por su parte, Lola Índigo le comentó: “Bueno, bueno, bueno”.

