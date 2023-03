La nieta de Mirtha Legrand se hizo presente con un look total black en la avant premier de Ringo. Juana Viale no se encontraba sola, lo hizo junto a su hermano Nacho Viale, quien produce la nueva serie y su abuela La Chiqui. Desde la alfombra roja del Luna Park, Juana Viale impacto con su out fit.

Para la noche de gala eligió un vestido total black con un mono negro escote en v y mangas amplias. El make up fue natural, dejando relucir su bronceado. En cuando al peinado, suelto, lacio y con raya al medio, un peinado característico de ella.

La avant premier de Ringo

El look total black nunca pasa de moda

Rn los eventos de gala, siempre es elegido por las celebridades, por su elegancia y estilo, nunca pasa de moda. Este 2023, el total black será uno de los más elegidos, ya que apuesta a un look monocromático para causar impacto.

Juana Viale en la avant premier de Ringo

Coco Chanel presentó su little black dress y revolucionó a todos. Si bien es un color que se lo identifica para el luto, ella fue la encargada de definir los estándares de elegancia.

J.M