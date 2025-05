El look patrio de Sarah Burlando para su acto por el 25 de mayo: "No apto para sensibles"

El 25 de mayo ya pasó, pero, más allá de la resaca que cada cual pueda tener por lo comido o bebido, todavía quedan algunos lugares en los que se le rinden tributo. Un ejemplo de esto son los actos escolares, tal y como ha pasado con Sarah Burlando, que deslumbró en las redes con su auténtico look patrio que compartió Barby Franco.

Sarah Burlando deslumbra con su look patrio para el acto por el 25 de mayo

Con un fondo negro y un texto en blanco, Barby Franco anticipó que iba a publicar una imagen que bien podían traer repercusiones. “Próxima story no es apto para sensibles”, escribió, un poco en broma y otro poco en serio.

La primera historia de Barby Franco

Tras eso, compartió la primera de las fotografías en la que se puede ver a Sarah Burlando vistiendo pollera a lunares, combinada con una bandana con los mismos colores, y una camisa de cuello redondo. En sus manitos, en lugar de pastelitos o algo típico que se podría esperar por su traje, lleva lo que parecen ser escarapelas.

A su lado la acompaña Rafael, un niño de su misma edad. En este caso, el look del pequeño es similar al de un político o de alguien de la clase media o alta de la época colonial. Bombacho gris, camisa blanca, chaqueta negra y moño blanco, junto con una escarapela, componen su traje ideal.

Sarah y su compañerito.

Lo más llamativo, y tierno, del mini álbum de fotos que compartió Barby Franco, es que en una de las imágenes se puede ver a Sarah de la mano de Rafael, algo que su madre no tardó en remarcar.

La reacción de Barby Franco al ver a Sarah tomada de la mano de su compañero.

Por último, Barby Franco compartió una imagen en solitario de su hija. “Doña Sarah”, escribió al lado de una postal en la que se la puede ver posando y ofreciendo su canastita con escarapelas.

"Doña Sarah"

De esta manera, Barby Franco dio a conocer el look patrio de Sarah Burlando para el acto en conmemoración al 25 de mayo. Una serie de postales tiernas que no hicieron más que volver a dejar en claro lo mucho que marca tendencia su pequeña hija.