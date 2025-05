Las trillizas de oro cautivan a sus seguidores de Instagram con sus postales familiares, sus pasatiempos y sus looks fashionistas. En esta ocasión, María Emilia, María Laura y María Eugenia mostraron la prenda "must have" de este otoño invierno y cómo combinaron con looks monocromáticos.

La prenda tejida que usaron las trillizas de oro para combatir el frío

María Emila, María Laura y María Eugenia, más conocidas como las trillizas de oro, apuestan a looks cómodos con su toque trendy. Para estos días de frío polar, las famosas hermanas llevaron la tendencia de las capas y se llevaron todos los halagos. Sin dejar de lado su estilo relajado y elegante, lucieron combinaron conjuntos de dos piezas con la prenda estrella de la temporada.

Los looks de las Trillizas de oro para esta temporada.

Se trata de un poncho que es perfecto para complementar outfits básicos o simplemente llevar un diseño abrigado que combate las bajas temperaturas. En las imágenes que compartieron en su red social se las puede ver posando muy sonrientes como habitualmente lo hacen y luciendo la misma blusa y pantalón palazo en tonos neutros: verde oscuro, blanco y camel.

El detalle que no pasó desapercibido fue la enorme ruana oversize de lana que llevaban puestas las tres para disfrutar de un día frío al aire libre. María Eugenia optó por una en tono gris visón, María Laura llevó una en color off white y, por último, María Emilia apostó por el clásico marrón.

Sin dudas, las trillizas de oro lucieron uno de los looks comfy chic y sofisticados que será tendencia este invierno 2025. Las prendas holgadas en tonos otoñales y neutros, que combinan elegancia con confort, destacan por este poncho tejido en tres versiones distintas.

Además, los conjuntos elegidos que combinaron entre ellas transmiten armonía y no dejan de lado lo sofisticado a pesar de su corte holgado. Aunque a simple vista puedan parecer simples, lo cierto es que el uso de este poncho con caída, textura y movimiento, que funciona como abrigo y accesorio, aporta mucho estilo y comodidad al mismo tiempo.