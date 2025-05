De Isabella y Francesca Icardi a Sarah Burlando y Juliet Czupiak: los looks de las mini celebrities en la avant premiere de Lilo y Stitch

Lilo y Stitch llegó a la pantalla grande, y con una reversión live action hecha por Disney. La película enamoró a generaciones completas, y sigue haciéndolo con sus remakes. Por eso, las mini celebridades fueron invitadas a la exclusiva avant premiere en el Cinemark del Shopping Dot. En una alfombra de estilo playero, los mini influencers, desde Isabella y Francesca Icardi hasta Sarah Burlando y Juliet Czupiak, marcaron las mejores tendencias de la moda y se llevaron todos los halagos.

La premiere de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los looks de las mini celebrities en la avant premiere de Lilo y Stitch

El martes 20 de mayo, el Cinemark Hoyts del Shopping Dot fue el lugar ideal para celebrar la llegada del live action de Lilo y Stitch. El remake de Disney era uno de los más esperados por todos los fanáticos y los que crecieron con la tierna historia de estos amigos de diferentes mundos. La familia, el compañerismo y el amor son los temas principales de la película, que transcurre en paradisíacas playas. Ante esto, y con las bajas temperaturas, los mini influencer no dudaron en mostrar sus conocimientos en la moda y marcas las mejores tendencias.

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Una de las presencias más sorpresivas fue la de Wanda Nara con sus cinco hijos. Isabella y Francesca Icardi, Valentino, Constantino y Benedicto López llegaron de la mano de su mamá y demostraron que aprendieron de ella a la hora de lucir fashionista. La mayor de las hijas de Mauro se la jugó por un enterizo sastrero, azul y con finas rayas blancas, demostrando que la elegancia también es parte del placard infantil. Por su parte, la menor de los cinco fue por un estilo canchero de pollera campana negra y un buzo bordó largo, en un look preppy y juvenil.

Wanda Nara y sus hijos en la premiere de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

León y Mía Paoloski junto con Sabrina Garciarena / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Sin embargo, ellas no fueron las únicas mini influencers que demostraron sus conocimientos de moda. Sarah Burlando llegó de la mano de sus papás, Fernando Burlando y Barby Franco, con un look total white que enamoró a todos. La niña lució un conjunto cuadrille de vestido y boina. Además, sumó medias finas, con puntilla y zapatos negros con detalles de flores. Por otro lado, Giovanna Diotto, la hija de María Fernanda Callejón, prefierió hacer un match look con su mamá y volvió a traer la tendencia de los pantalones sueltos con el estampado animal print. El mismo lo combinó con una campera puffy blanca, que le llegaba a las rodillas.

Sarah Burlando la premiere de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

María Fernanda Callejón y Giovanna Diotto en la Premiere de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

LLos hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Juliet Czupiak, la mini periodista, tuvo su momento como celebridad y llegó a la alfombra playera a disfrutar de la película. Con un buzo temático, se la jugó por los metalizados y robó las miradas de todos con una pollera y unas botas en combinación. Por último, La Joaqui, Cami Homs, Silvina Escudero y Cande Ruggeri también estuvieron presentes, acompañando a algunos menores, que marcaron las tendencias de la temporada y disfrutaron de la película.

Juliet Czupiak en la premiere de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

Los hijos de los famosos disfrutaron de Lilo y Stitch / Créditos: RS Fotos

La avant première de Lilo y Stitch se volvió uno de los eventos más importantes en los últimos días, donde los más chicos demostraron sus conocimientos en la moda y lucieron sus looks favoritos. Seguido a esto, pasaron a la sala para disfrutar del film y comieron deliciosos pochoclos con sus seres queridos. En las redes sociales, los usuarios no dudaron en pronunciarse y destacar la presencia de los mini influencers y su amor por lo fashionista.

A.E