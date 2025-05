El vínculo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez no estaría pasando su mejor momento debido a la continua exposición de sus hijos en común, Magnolia y Amancio, en medio de la relación amorosa de la actriz con Mauro Icardi. A pesar de que el actor autorizó a los menores a viajar con su ex pareja, trascendió que Vicuña se encuentra furioso con ella por no cumplir con lo acordado.

El fuerte enojo de Benjamín Vicuña por el llamativo gesto de la China Suárez

La China Suárez se muestra súper enamorada de Mauro Icardi en medio de la polémica con Wanda Nara. Tanto es así que la artista no dudó en acompañarlo a los festejos del Galatasaray, club de Turquía que salió campeón de la liga local, junto a sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio.

Si bien las fotos en familia muy contentos en las redes sociales generó repercusiones, lo cierto es que tanto Nicolás Cabré como Benjamín Vicuña autorizaron el viaje al país turco de sus respectivos hijos. De hecho, la periodista Majo Martino en SQP había comentado al respecto: “Están resignados esos padres. Yo hablé con Benjamín Vicuña hace poco en Madrid y está resignado. Me dijo ‘no me queda otra que aceptar’”.

A días de su decisión, el chileno se encuentra enfurecido con la China Suárez por la constante exposición de sus pequeños, lo que generó hasta comentarios repudiables sobre Amancio de parte de un abogado del estudio de Payarola, y hasta le habría pedido frenar con las postales en redes. "El actor dijo, ‘ya se terminó, basta de exponer a mis hijos, basta de exponerlos mediáticamente", informó Guido Záffora en DDM acerca de la decisión que tomó Vicuña.

Según contó Marina Calabró en DDM, el artista se encuentra furioso: "Desde el entorno más íntimo de Benjamín dicen que nunca lo vieron tan enojado con la China. Están peor que cuando se separaron”.

China Suárez junto a Magnolia Vicuña en Turquía.

A este panorama gris oscuro entre la ex pareja se le suma que la actriz no cumplió con su palabra y perjudicó la agenda del padre de sus hijos. Así lo reveló la periodista Paula Varela en Intrusos al contar el otro motivo que lo tiene enojado a Vicuña. Sucede que la China Suárez decidió quedarse en Estambul junto a sus niños más días de lo previsto para seguir acompañando a Icardi. Sin embargo, se olvidó que lo pactado era que Magnolia y Amancio regresaran a Buenos Aires para compartir con su padre el festejo del Día de la Familia en el colegio.

Además, insistió en que esta determinación a último momento no le gustó para nada a Benjamín Vicuña que ya tenía pensado reencontrarse con ellos y pasar tiempo juntos. “Decidió que no, que se queda con Icardi en Turquía y de ahí van directamente a Milán por el juicio de divorcio”, expresó la panelista y deslizó que su decisión tendría que ver con estar al lado de Icardi en su reencuentro con Wanda Nara en Milán por el juicio de divorcio.

Mauro Icardi, China Suárez y su hijo Amancio Vicuña.

Por su parte, Karina Iavícoli contó que la joven tiene serias intenciones de vivir entre Argentina y Turquía: “Sería 15 días con los hijos acá y 15 allá con Icardi”. Habrá que ver si Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, respectivos padres de los hijos de la China Suárez, autorizan este deseo de su ex. Por el momento, se sabe que las tensiones entre los tres crecen cada vez más por los llamativos gestos de ella en redes sociales.