Fashionista de primera línea: el glamouroso look de Sarah Burlando con un accesorio que se llevó todos los halagos

A través de su cuenta de Instagram, Barby Franco no perdió oportunidad para sorprender a todos sus seguidores con el increíble outfit que eligió su hija la mañana del jueves 15 de mayo. La niña no para de deslumbrar, marcando tendencia y dejando en claro por qué es una de las grandes referentes del mundo de la moda infantil. “Tengo dos años, pero me autopercibo de ocho”, escribió junto a las imágenes.

En esta oportunidad, Sarah Burlando cautivó a todos con una elección de prendas que equilibraba la sofisticación y la frescura juvenil. La menor se lució con una remera estilo polera negra, de mangas largas y con volados en los brazos, una pieza clave que realzaba su silueta y aportaba un aire chic. El contraste perfecto llegó con un pantalón en color terracota, ajustado a la cintura y adornado con un delicado moño en el frente, una elección que le dio un toque de glamour.

Para completar su look, la hija de Fernando Burlando apostó por unas zapatillas en color negro, demostrando que la comodidad puede ir de la mano con la moda. El calzado no solo aportaba un aire relajado, sino que también consolidaba una imagen moderna y urbana, ideal para una joven que sabe cómo hacer del estilo su carta de presentación.

Sin embargo, Sarah Burlando utilizó un accesorio que se robó todo el protagonismo en su atuendo: una minibag blanca, el complemento perfecto para su estilismo. Este bolso pequeño, elegante y minimalista no solo aportaba un contraste visual impecable, sino que también demostraba que los detalles marcan la diferencia en cualquier atuendo.

Las minibags son una sensación en las pasarelas y el street style internacional, convirtiéndose en el ítem imprescindible para quienes buscan elegancia con practicidad. La niña no fue la excepción y supo cómo llevarla con absoluta sofisticación, reafirmando que los accesorios pueden transformar un conjunto y convertirlo en un ícono de la moda.

El glamouroso look de Sara Burlando con un accesorio que se llevó todos los halagos no solo reafirma su lugar como una fashionista de primera línea, sino que también demuestra su habilidad para marcar tendencia con cada aparición. La combinación de prendas cuidadosamente elegidas, sumadas al detalle clave de su minibag blanca, consolida su estilo como un equilibrio perfecto entre elegancia y frescura.