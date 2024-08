El Cris Morena Day se realizó el miércoles 28 de agosto en el Teatro Gran Rex, lugar donde la actriz realizó los shows de todas sus novelas infantojuveniles. El evento reunió a varios artistas que trabajaron en alguno de los proyectos de Cris Morena y otros que fueron a interpretar alguna de sus exitosas canciones.

Rusherking fue parte del Cris Morena Day

Ese fue el caso de Rusherking que fue convocado para hacer su versión de la canción 'Nena', el tema icónico del personaje de Thiago, interpretado por Peter Lanzani, en Casi Ángeles. El cantante de rap argentino tuvo su performance y fue muy elogiado en las redes sociales.

Rusher le puso su impronta a la canción, le hizo algunos retoques a la pista para que le quede cómodo para cantar pero, sin dudas, hizo que todas las fanáticas del tema y de Peter se transporten a los años cuando la canción se estrenó para la novela.

Además de ser parte del 'Cris Morena Day', Rusherking compartió el escenario con su ex, la China Suárez, que trabajó por muchos años con la homenajeada y también fue invitada al evento. La actriz tuvo su momento cantando el tema de su personaje, Jazmín "La Gitana", de Casi Ángeles.

La China Suárez interpretó 'Reina Gitana' en el Cris Morena Day

La ex pareja no tuvo un encuentro arriba del escenario, ya que primero fue Rusherking el que cantó y después la China que además de cantar, se quedó charlando en la mesa junto a Nati Jota, Cris Morena, Lali, Peter Lanzani y Gime Accardi. Muy probablemente Rusherking y La China se hayan cruzado por los pasillos de los camarines, pero no hay nada que lo compruebe.

Rusherking se lució en el Cris Morena Day y su pareja, Ángela Torres, estuvo presente

Rusherking cantó 'Nena' en el Cris Morena Day y sorprendió a todos en el Gran Rex. El cantante argentino interpretó uno de los temas más exitosos de la novela Casi Ángeles y su pareja, Ángela Torres, lo felicitó a través de sus redes sociales.

Aunque no se la vio sentada en el público, Ángela Torres acompañó a su pareja al evento donde se lució con su performance. La actriz se quedó atrás del escenario pero disfrutó, desde donde estaba, el show de Rusherking.

Ángela Torres acompañó a su pareja, Rusherking, en el Cris Morena Day

Ángela subió una foto junto a su novio a sus historias de Instagram, donde se los ve en los camarines del Teatro Gran Rex. En la imagen se la ve muy emocionada a la actriz por el show que había dado Rusher en el Cris Morena Day, "Mi amor la rompió hoy", escribió Ángela en sus redes sociales.

Rusherking agradeció todos los mensajes de amor que recibió después de su show en el Cris Morena Day

Después de su performance en el evento homenaje a Cris Morena, Rusherking realizó un posteo en su cuenta de Instagram donde agradeció todo el cariño que le llegó después de tocar una canción de Casi Ángeles.

El posteo de Rusherking después de participar del Cris Morena Day

"ES TIEMPO DE BUSCAAAAAR UN AMOOOOOOOOR AHSGSGAOAKSBSU NENA YA NO HAY CUENTOS DE HADAS HAHACAHAIAMWBS", Rusher comenzó su mensaje en redes con la parte del estribillo de 'Nena', la canción de Casi Ángeles que interpretó. El cantante se mostró muy emocionado después de ser parte del Cris Morena Day.

Luego agradeció a sus seguidores el amor que recibió. "Gracias por el amor de hoy, estoy feliz", concluyó Rusher en su posteo en Instagram.

El Cris Morena Day batió todos los récords

El Cris Morena Day logró todos los récords posibles para un programa de streaming. El evento fue el más visto, en este formato, a nivel global; lo más visto a nivel nacional en lo que va del año. Además, tuvo más de 370 mil vistas, superó a varios canales de televisión y fue tendencia, en redes sociales, en varios países. Sin dudas, el éxito más grande de Olga desde que comenzó.

C.S.