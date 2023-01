Yanina Latorre está instalada desde hace días en Miami disfrutando de unas merecidas vacaciones. Aunque, en las últimas horas, comenzó con un resfrío que la preocupó.

"Me tuve que acostar. El resfrío empeoró. Recemos por que no me vuelva lo de la sinusitis, el resfrío, el oído...", comenzó diciendo la panelista en una Historia de Instagram. Y continuó: "Voy a esperar la sintomatología y me voy a ir a hisopar. Por ahí es un resfrío por el aire acondicionado".

Yanina Latorre luego dijo: "Ahora estoy con pánico con lo del oído, la sinusitis, la mar en coche". Seguido a esto contó que se acababa de tomar un té con un Iburpofeno y le preguntó a sus seguidores si sabían cómo se llama en Miami un medicamento que ella toma en Argentina.

Al rato, ya desde la calle, la angelita contenta dijo que la había contactado su otólogo para contarle que estaba también en Miami y el domingo la va a atender. "Me dijo todo lo que tenía que hacer", señaló.

Por último, mostró que una seguidora que vive en Miami le dejó en la recepción del hotel una bolsa con el remedio que ella quería y un chocolate.

Yanina Latorre.

La angustia de Yanina Latorre por su problema de salud

En septiembre, Yanina Latorre contó que había estado desaparecida de las redes porque había pasado un mal día y una mala noche por la angustia que le provocó el diagnóstico que le dieron los médicos.

El nombre de lo que tiene es "Colesteatoma" que, según la panelista sería "como una bola en el oído medio".

Luego contó que van a seguir haciéndole estudios para poder operarla y, que para hacerlo, deberá cortar por detrás de la oreja.

Yanina Latorre.

Con respecto a los síntomas, la angelita señaló que le cuesta hablar porque siente el oído tapado y una sensación de malestar de ese lado.

Además, aclaró que esto no tiene relación con la Miringitis Bullosa que tuvo días atrás.

"Mi casa es un velorio", confesó la mujer de Diego Latorre, contando también que su esposo está preocupado.