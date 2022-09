Yanina Latorre relató el fuerte dolor que sufrió a causa de una bacteria

Yanina Latorre no asistió al programa de LAM de la noche de este lunes por un hecho que le sucedió y que por suerte ya puede contar como anécdota.

En un móvil con Pía Shaw, la angelita contó que había estado con mucho dolor en un oído. "A las 5 de la mañana el dolor era inconmensurable. Un dolor que nunca en mi vida sentí. Sentí que algo reventó y empezó a salir sangre. Lo único bueno es que con eso el dolor cedió", comenzó a contar la esposa de Diego Latorre.

Yanina Latorre.

Yanina Latorre luego señaló que cuando amaneció llamó al otorrino de su hijo Dieguito y contó que el joven contaba con un especialista porque hace unos años tuvo un tumor en la nariz y lo operaron.

"Al mediodía fui a verlo. En resumen: una bacteria de la gripe se me metió en el oído (lo explico con mis palabras no médicas) y me generó como una otitis que se llama miringitis bullosa", narró después la angelita. Y agregó: "Eso te hace un montón de ampollas en el tímpano y en el conducto que crecen y duelen mucho hasta que revienta alguna y empieza a salir sangre".

Además, la panelista confesó que tuvo miedo de perder la audición porque antes de hacerse atender googleó los síntomas. "Cosa que no hay que hacer", aclararon.

Neuroma de Morton, otra afección que padece Yanina Latorre

En junio, Yanina Latorre mostró en sus redes, a través de un video, que había comenzado un tratamiento para el Neuroma de Morton.

En el video se ve a la angelita en una camilla. Desde allí contó que estaba en el consultorio de kinesiología y aseguró: "Estoy asustada".

Luego, Yanina Latorre señaló que va a ser un tratamiento en el pie, de radiofrecuencia y Microelectrólisis Percutánea (MEP) que consiste en una inyección. "Se supone que eso me va a empezar a aliviar el dolor", dijo la panelista. Al momento de la inyección, la mamá de Lola Latorre repitió: "El pánico que estoy teniendo".

Yanina Latorre.

Al salir, la angelita dio más detalles de su tratamiento: "Tres veces tengo que venir (...) Me la banqué chicos... una aguja en el pie clavada veinte minutos. Qué grosa me siento", cerró Yanina Latorre.

Según la Clínica Mayo de Estados Unidos, el neuroma de Morton es una afección dolorosa que afecta el metatarso, más frecuentemente el lugar entre el tercer y cuarto dedo del pie.

Desde la clínica indican que consiste en el engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies. Esto puede causar un dolor agudo.

Con respecto a las causas de la afección que padece Yanina Latorre, señalan que los zapatos de taco alto o apretados están vinculados a su desarrollo y que por eso, muchas personas sienten alivio al comenzar a usar zapatos con tacones más bajos. También pueden relacionarse determinados deportes o deformidades del pie, como ser el pie plano.