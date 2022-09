Yanina Latorre habló de su estado de salud: "Lloré todo el día"

Yanina Latorre reveló en LAM cuál es el cuadro de salud que atraviesa después de una fuerte gripe.

A inicios de esta semana, la panelista del ciclo de América contó que tiene Miringitis Bullosa, una afección en el oído que podría ser causa de una bacteria.

Además del fuerte dolor y molestia, Yanina Latorre reveló que su estado sería más complicado de lo que aparenta y deberá someterse a una operación. "Atrás de todo esto apareció algo más. Pueden ser miles de cosas, no quiero entrar en detalles pero desde un tumor, un granuloma...un montón de cosas", dijo en su Instagram.

"No sé si esto que apareció fue lo que me desencadenó la gripe o si la gripe hizo que descubriera todo. Estoy re angustiada, lloré todo el día porque uno se asusta", disparó.

Lo cierto es que, tras este primer descargo, Yanina Latorre contó cómo fueron los resultados de sus estudios, con un panorama más alentador. "La tomografía se ve que no hay tumor, no hay lesión ósea pero sí el engrosamiento de tímpano que está todo tapado por moco. Se me hizo como un bolsillo con una protuberancia o quiste, algo que no me deja escuchar y me produce el zumbido", explicó.

Qué es la miringitis bullosa, la enfermedad de Yanina Latorre

La miringitis bullosa puede ser causada por virus o bacterias que generan una infección en el oído medio. Los síntomas que pueden generar es dolor, zumbidos, sangrado o pérdida de la audición.

Según especialistas, su cura es a través de medicamentos pero en el caso de Yanina Latorre tiene que someterse a una intervención.

"Parece que es operable pero antes, hay que tratar la zona. Para eso me dieron otro antibiótico más fuerte del que venía tomando y me cambiaron las gotas. Se supone que con todo eso se tiene que limpiar todo. El sábado vuelvo a control", contó la periodista.

"Estoy un poquito triste. La angustia que pasé, no tiene nombre. Estoy cansada, demacrada, no puedo dormir", agregó.